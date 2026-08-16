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"Величайший дуэт всех времен": рок-хит вернулся в чарты Billboard спустя 45 лет

Виталий Кирсанов
16 августа 2026, 20:12обновлено 16 августа, 20:51
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Во всех чартах Billboard композиция "Under Pressure" суммарно находилась уже около 300 недель.
Рок-хит спустя 45 лет вернулся в чарты Billboard
Рок-хит спустя 45 лет вернулся в чарты Billboard / коллаж: Главред, фото: Википедия, instagram.com/davidbowie

Вы узнаете:

  • Как появилась композиция "Under Pressure"
  • Queen и Боуи так и не исполнили песню вместе на сцене

Знаменитая композиция Queen и Дэвида Боуи "Under Pressure", выпущенная в 1981 году, неожиданно вновь появилась в музыкальных чартах спустя более четырех десятилетий. На этой неделе песня заняла 24-е место в рейтинге Billboard Hard Rock Streaming Songs.

Как пишет Parade, это очередное подтверждение невероятной популярности композиции, объединившей две легендарные фигуры рок-музыки. Песня уже провела 210 недель в чарте Hard Rock Streaming Songs, а ее лучшим результатом стало 9-е место.

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Во всех чартах Billboard композиция суммарно находилась уже около 300 недель. Новый всплеск интереса к Under Pressure произошел спустя 45 лет после ее создания во время импровизированной студийной сессии Queen и Боуи в Швейцарии.

Как появилась "Under Pressure"

История создания песни не менее необычна, чем ее последующая популярность. Дэвид Боуи приехал в Mountain Studios в Монтрё, чтобы записать вокальную партию для другой композиции Queen - "Cool Cat". Однако совместная работа над этой песней не состоялась.

Вместо этого Боуи и участники Queen начали импровизировать в студии. Музыканты не имели заранее подготовленных вокальных партий и постепенно собрали композицию из отдельных музыкальных фрагментов.

"Все просто заходят туда без идей, без нот", - вспоминал гитарист Queen Брайан Мэй в интервью Rolling Stone.

По его словам, музыканты позднее объединили созданные во время джема партии в единую песню.

Сам Боуи рассказывал, что работа над "Under Pressure" заняла всего один вечер. По его словам, музыканты использовали уже существовавший рифф, после чего вместе разработали аккорды и вокальные партии.

"Песня была написана с нуля в ту ночь, когда я зашел в их студию", - вспоминал Боуи. Он отмечал, что каждый из вокалистов самостоятельно создал свою мелодию, а затем они вместе работали над текстом.

Особую известность получила басовая партия композиции, которая стала одной из самых узнаваемых в истории рок-музыки.

О группе: Queen

Queen (в переводе с англ. - "Королева") - британская рок-группа, добившаяся широчайшей известности в середине 1970-х годов, и одна из наиболее успешных групп в истории рок-музыки, сообщает "Википедия".

Успех песни спустя десятилетия

"Under Pressure" вышла в октябре 1981 года и быстро стала международным хитом. В Великобритании она поднялась на первое место, однако в США ее первоначальный успех оказался гораздо скромнее.

Музыкальный историк Фред Бронсон в книге "The Billboard Book of Number One Hits" отмечал, что к моменту сотрудничества с Боуи у Queen уже было два американских сингла, занимавших первое место, - "Crazy Little Thing Called Love" и "Another One Bites the Dust". При этом "Under Pressure" в США остановилась лишь на 29-й позиции.

Со временем ситуация изменилась. Песня превратилась в одну из самых узнаваемых композиций в каталогах Queen и Боуи и получила новую жизнь спустя много лет после выхода.

Читатели Rolling Stone также признали "Under Pressure" величайшим музыкальным дуэтом всех времен. Кроме того, издание включило композицию в список 500 величайших песен в истории, назвав ее эпическим гимном сопротивления.

Queen и Боуи так и не исполнили песню вместе на сцене

Несмотря на огромную популярность композиции, Queen и Боуи так и не исполнили "Under Pressure" вместе вживую.

Даже во время легендарного концерта "Live Aid" в 1985 году музыканты не вышли на сцену вместе. Queen выступили раньше Боуи, однако совместного исполнения знаменитого хита не произошло.

Теперь, спустя 45 лет после той случайной встречи в швейцарской студии, "Under Pressure" продолжает подтверждать статус музыкальной классики. Песня, созданная практически за один вечер, вновь вошла в чарт Billboard и доказала, что ее популярность не зависит от времени.

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О персоне: Дэвид Боуи

Дэвид Боуи (настоящее имя - Дэвид Роберт Джонс) - легендарный британский рок-музыкант, певец, автор песен и актер, признанный одним из самых влиятельных и инновационных артистов XX века.

Боуи часто называют "хамелеоном рок-музыки" за постоянную смену имиджа, музыкальных стилей и новаторский подход к творчеству.

Артист родился 8 января 1947 года в Лондоне и скончался 10 января 2016 года в Нью-Йорке.

Работал в жанрах глэм-рок, арт-рок, электронная музыка, поп и нео-классика.

Создавал уникальных персонажей на сцене, самым известным из которых стал инопланетный рок-идол Зигги Стардаст.

Автор культовых песен, среди которых "Space Oddity", "Starman", "Heroes", "Let's Dance" и "Under Pressure" (совместно с Queen).

Успешно снимался в фильмах, сыграв главные роли в картинах "Человек, который упал на Землю", "Лабиринт" и "Престиж".

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