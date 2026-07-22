Легендарный хит 1986 года признали одной из лучших песен для летнего отдыха

Sweet Freedom остается одной из самых популярных композиций, которые предпочитают включать в летний сезон.

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Сорок лет назад певец Майкл МакДональд исполнил хит Sweet Freedom / коллаж: Главред, фото: instagram.com/michaelmcdonaldofficial

Кратко:

Сорок лет назад певец Майкл МакДональд исполнил хит Sweet Freedom

Автор текста композиции - Род Темпертон, писавший для Майкла Джексона

Композиция Sweet Freedom американского певца Майкла МакДональда, вышедшая в 1986 году, вновь оказалась в центре внимания. Песня вошла в число лучших произведений в стиле yacht rock - музыкального направления, которое ассоциируется с расслабленной атмосферой, летними поездками и отдыхом у воды.

Согласно результатам голосования слушателей радиостанции SiriusXM, именно Sweet Freedom остается одной из самых популярных композиций, которые предпочитают включать в летний сезон.

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По мнению музыкальных экспертов, секрет многолетней популярности трека заключается в сочетании мягкого звучания, выразительного вокала Майкла МакДональда и высококлассного продакшена.

"Душевная подача МакДональда и глянцевый продакшен делают эту композицию незабываемым фаворитом. "Sweet Freedom" имеет плавную и легкую атмосферу, которая идеально передает настроение летнего отдыха", - отмечают обозреватели.

Текст композиции написал знаменитый автор песен Род Темпертон, создавший для Майкла Джексона такие мировые хиты, как Thriller и Rock With You. Для самого Майкла МакДональда Sweet Freedom стала одной из самых успешных сольных работ.

Песня также прозвучала в комедийном фильме "Беги и не оглядывайся" (Running Scared), получила номинацию на премию "Грэмми" и добралась до седьмой строчки чарта Billboard Hot 100, где удерживалась на протяжении 20 недель.

Спустя почти четыре десятилетия после выхода Sweet Freedom по-прежнему считается одной из главных музыкальных ассоциаций с летом, отдыхом и хорошим настроением.

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О персоне: Майкл Макдональд Майкл Макдональд - американский певец, клавишник и автор песен, обладатель пяти премий "Грэмми". Широкую известность получил как участник рок-группы The Doobie Brothers и благодаря своей успешной сольной карьере, а также как вокалист группы Steely Dan. Макдональд родился в 1952 году в Сент-Луисе. В 1970-х он начал выступать со Steely Dan, а позже присоединился к The Doobie Brothers, где стал соавтором и вокалистом таких хитов, как "What a Fool Believes" и "Takin' It to the Streets". Как сольный артист он известен песнями "I Keep Forgettin' (Every Time You're Near)" и "Sweet Freedom". Его уникальный вокал и узнаваемый стиль игры на клавишных сделали его одним из самых востребованных сессионных музыкантов 1970-х и 1980-х.

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