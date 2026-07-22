В США в 18 лет скончалась популярная актриса

Отец молодой актрисы сделал грустное заявление относительно своей дочери.

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Погибла молодая американская актриса / Коллаж Главред, фото Instagram/kaylee_hottle

Кратко:

Что случилось с актрисой

В чем была ее особенность

Голливуд потрясла новость о потере новаторской молодой звезды.

Как пишет ENews, Кейли Хоттл - глухая актриса, известная по роли Джии во франшизе "Годзилла", - скончалась, подтвердил её отец Джонатан Хоттл в прямом эфире на Facebook. Ей было 18 лет.

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На языке жестов Джонатан объяснил, что его дочь погибла в автомобильной аварии в Мэриленде рано утром 21 июля. Вскоре после этого власти связались с Джонатаном, чтобы подтвердить, что сердце Кейли остановилось по дороге в больницу с места аварии.

В ДТП погибла 18-летняя актриса / Фото Instagram/kaylee_hottle

Джонатан объяснил, что он находится в аэропорту, собираясь вылететь из Техаса, чтобы забрать тело дочери.

Под его постом несколько близких родственников выразили свои соболезнования и подчеркнули, какое влияние Кейли оказала на свою жизнь и карьеру.

Кейли происходит из семьи, где по отцовской линии было четыре поколения глухих людей, и её отец, и мать были глухими. В 2021 году она получила роль Джии - глухой героини, которая устанавливает связь с Конгом, общаясь на языке жестов, - в фильме "Годзилла против Конга" (Godzilla vs. Kong) после того, как её заметили на съёмках рекламного ролика в 2017 году.

В ДТП погибла 18-летняя актриса / Фото Instagram/kaylee_hottle

Позже она повторила свою роль в фильме "Годзилла и Конг: Новая империя" (Godzilla X Kong: The New Empire) в 2024 году. Она также снялась в одном эпизоде ​​сериала "Магнум, частный детектив".

Говоря о своей многообещающей актёрской карьере в 2024 году, она выразила надежду на увеличение представленности глухих людей на экране.

"Я вижу много позитивных моментов, - сказала Кейли изданию Houston’s Chron в 2024 году. - Сейчас не так много вакансий или возможностей для глухих людей. И вот теперь у нас есть такая возможность, и я могу ее получить, и я вижу все больший рост и позитивные изменения".

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О персоне: Кэйли Хоттл Кэйли Хоттл - американская актриса. Наиболее известная по роли Джии в фильме "Годзилла против Конга" (2021) и его сиквеле "Годзилла и Конг: Новая империя" (2024).

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