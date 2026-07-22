Орнелла Мути цинично решила получить гражданство РФ: "Подаем заявление"

Итальянская актриса и ее дочь Найке Ривелли собрались переехать в Россию.

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Орнелла Мути - гражданство РФ / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Орнелла Мути

Вы узнаете:

Орнелла Мути выбрала стать гражданкой РФ

Что об этом решении рассказала дочь актрисы

Итальянская актриса Орнелла Мути вместе с дочерью, певицей Найке Ривелли, изъявили желание получить российское гражданство. На протяжении длительного времени обе артистки публично выражали симпатию стране-агрессору и систематически посещали РФ, сообщают росСМИ.

Найке Ривелли подчеркнула, что получение паспортов РФ якобы подарит им с матерью ощущение "настоящего дома". В своих заявлениях дочь актрисы уверяет, что они не могут отречься от своего происхождения и друзей в России.

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Орнелла Мути с дочерью Найке Ривелли / фото: instagram.com, Орнелла Мути

"Мы подаем заявление на получение российского гражданства, чтобы чувствовать себя по-настоящему как дома. У нас есть русские корни, мы не можем отречься от своего происхождения, своей семьи и друзей", - высказалась Ривелли.

Кроме того, Ривелли попыталась приписать подобное отношение к РФ и другим гражданам Италии, утверждая, будто с критикой из-за поездок в Москву они никогда не сталкивались. Дочь звезды заявила, что они с матерью также задумываются о покупке жилья в Москве или Санкт-Петербурге, чтобы переехать туда всей семьей.

Орнелла Мути часто бывает в Москве / фото: instagram.com, Орнелла Мути

"Многие итальянцы любят Россию, людей, которые там живут, и культуру этой страны. Итальянцы, знающие историю, не забывают о ее событиях. Даже во время пандемии коронавируса нас всегда поддерживали россияне", - заявила Найке Ривелли.

Орнелла Мути про войну в Украине

После 24 февраля 2022 года Орнелла Мути назвала войну "неправильной", однако отказалась прямо признать Россию агрессором. Со временем ее позиция окончательно трансформировалась в публичную поддержку РФ. Актриса неоднократно посещала территорию страны-агрессора, а ее дочь прямо заявила, что они планируют продолжать ездить туда. В 2026 году стало известно о желании актрисы получить российский паспорт и приобрести недвижимость в РФ.

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Про персону: Орнелла Мути Орнелла Мути - итальянская актриса и модель, ставшая одной из самых известных звезд национального кинематографа, сообщает Википедия. За свою успешную карьеру она удостоилась множества престижных наград, среди которых статуэтка "Давид ди Донателло", три премии "Золотой глобус", а также два "Золотых кубка" - за лучшую женскую роль и за выдающиеся жизненные достижения.

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