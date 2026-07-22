Бандуристка и педагог: что известно о жене нового главкома Михаила Драпатого

Юлия Драпатая профессионально занимается музыкой.

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Как выглядит жена Михаила Драпатого / коллаж: Главред, фото: facebook.com, Белоцерковская школа искусств 5, Михаил Драпатый

Вы узнаете:

Как выглядит супруга Михаила Драпатого

Чем занимается жена нового Главкома ВСУ

Вечером 21 июля президент Украины Владимир Зеленский сообщил о назначении Михаила Драпатого на должность главнокомандующего ВСУ. Главред расскажет, как выглядит и чем занимается супруга нового главкома ВСУ.

Как выглядит жена Михаила Драпатого

После легендарного прорыва в Мариуполь Драпатый оказался в центре внимания украинских СМИ. В сюжете СТБ также появились его супруга Юлия и сын Иван. Кроме того, у Михаила есть дочь Анна.

видео дня

Семья Михаила Драпатого / скрин из видео

В интервью Драпатый рассказал, как выводил из котла 260 военных, несмотря на отсутствие зеленого коридора. Будущий главком признался, что многие из военнослужащих не верили, что им удастся вернуться домой живыми. Михаила также с нетерпением ждали дома - супруга не видела его пять месяцев. На радостях от встречи Юлия пообещала мужу накормить его вкусным домашним борщом.

Юлия Драпатая с сыном / скрин из видео

Чем занимается супруга Михаила Драпатого

Семья Драпатых - тот самый случай, когда муж и жена гармонично дополняют друг друга. Пока Михаил Драпатый самоотверженно защищает Украину на фронте, его супруга выполняет важную культурную миссию - бережно сохраняет и развивает украинские традиции.

Жена Михаила Драпатого играет на бандуре / фото: facebook.com, Белоцерковская школа искусств 5

Юлия работает в Белоцерковской школе искусств, где передает свои знания и любовь к искусству молодому поколению. Помимо преподавательской деятельности, она активно реализует себя и как исполнительница и играет в ансамбле преподавателей-бандуристов "Александрия".

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О персоне: Михаил Драпатый Михаил Драпатый - украинский военнослужащий, генерал-майор Вооруженных сил Украины - главком ВСУ. Ранее командующий группировкой Объединенных сил (2025 - 2026), командующий Сухопутных войск ВСУ (2024 - 2025). Командир 58-й отдельной мотопехотной бригады (2016-2019). Заместитель начальника Генштаба по подготовке военных (с февраля 2024). Глава оперативно-тактической группировки войск "Луганск" (с сентября по ноябрь 2024), глава оперативной группировки войск "Харьков" (с мая по сентябрь 2024). Рыцарь орденов Богдана Хмельницкого и "Народный Герой Украины", пишет Википедия.

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