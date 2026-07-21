"Его любили все!": на фронте погиб известный украинский актер

На войне погиб 45-летний артист и защитник Евгений Бушмакин.

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На войне погиб Евгений Бушмакин / коллаж: Главред, фото: instagram.com/elen_kovalska

Кратко:

Евгения мобилизовали на улице возле его дома

Евгений Бушмакин служил в штурмовой бригаде

На войне погиб 45-летний украинский актер и защитник Евгений Бушмакин, известный по фильму "Герой моего времени".

Об этом сообщила режиссер Тоня Ноябрьова.

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По ее словам, Евгения мобилизовали на улице возле его дома. Он служил в штурмовой бригаде.

"Он не умел воевать. Он любил людей и очень хотел видеть сына. Он был выдающимся актером, преподавателем и другом", - написала режиссер.

Вдова актера, Елена Бушмакина, уточнила в Instagram, что ее мужа "убила Россия" 18 июля.

"Сегодня я получила официальное уведомление от ТЦК. Женя погиб как военный. Хотя военным он не был. Ни по призванию, ни по желанию, ни по мировоззрению. Он был обычным человеком, который, как и тысячи наших мужчин, был вынужден надеть военную форму", - написала Елена Бушмакина.

Она отметила, что Евгений был художником и талантливым человеком.

Вдова добавила: "Он так видел то, чего не видели другие! Невероятно добрый и любящий… Я знаю, что его любили все! Нет таких людей, которых любят все, а его - любили".

"Да, Женю убила Россия, но не уберегла его украинская армия. Его мобилизовали в конце апреля, а в конце июля он погиб. Три месяца. Он пытался найти себе место по специальности. Не успел…", - подытожила Елена Бушмакина.

По словам жены, Евгений был добрым и любящим мужем.

"Мне больно это писать, я не могу поверить, что это произошло. Он – моя большая любовь, я сейчас переживаю невыразимую боль. У нас остался сын. У меня остался наш сын! Он так похож на своего папу", – добавляет она.

Воины, отдавшие жизнь за Украину - что известно

Напомним, в июне погиб украинский актер и воин ВСУ Юрий Фелипенко. Прощание с ним состоялось 19 июня.

В ночь на 29 июня во время массированной воздушной атаки России погиб летчик F-16 Максим Устименко. Перед гибелью пилот уничтожил семь целей.

Как сообщал Главред, на фронте погиб украинский военный Антон Третяк с позывным Dagaz. Мужчина защищал Украину на Сумском направлении.

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О персоне: Евгений Бушмакин Евгений Бушмакин родился 28 мая 1981 года в Полтаве. В 2005 году он окончил режиссерский факультет Киевского национального института культуры и искусств по специальности режиссер, преподаватель. Защитник исполнил главную роль в картине "День независимости" (2012) - короткометражной трагикомедии режиссера Тони Ноябревой, для которой эта работа стала дебютом в кино. Также Евгений сыграл главную роль в полнометражном дебюте Ноябревой - фильме "Герой моего времени" (2018). За эту картину актер был номинирован на премию "Золотая дзига".

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