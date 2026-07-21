45-летняя Кристина Агилера тайно вышла замуж – СМИ

Избранником артистки стал Мэттью Ратлер, с которым она состоит в отношениях более 12 лет.

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45-летняя Кристина Агилера тайно вышла замуж / коллаж: Главред, фото: instagram.com/xtina

Кратко:

История отношений пары началась в 2010 году на съемках фильма "Бурлеск"

Для Кристины Агилеры этот брак стал вторым

Известная американская певица Кристина Агилера во второй раз вышла замуж. Об этом сообщает Daily Mail.

Избранником артистки стал Мэттью Ратлер, с которым она состоит в отношениях более 12 лет. По информации издания, пара могла тайно зарегистрировать брак, однако официально эту информацию супруги пока не подтверждали.

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История их отношений началась в 2010 году на съемках фильма "Бурлеск". Тогда Агилера исполняла главную роль, а Ратлер работал ассистентом продюсера. Рабочее знакомство вскоре переросло в роман, а уже в 2014 году Мэттью сделал певице предложение. Несмотря на помолвку, влюбленные долгое время не спешили со свадьбой. Вместе они воспитывают общую дочь.

Несколько лет назад исполнительница объясняла, что не торопится с организацией церемонии из-за насыщенной семейной и профессиональной жизни.

"Только что переехав в прекрасный новый дом, который мы называем "убежищем", имея ребенка и теперь, так радуясь возвращению к работе, у меня полно дел, и я не спешу назначать дату", – отмечала певица несколько лет назад.

Для Кристины Агилеры этот брак стал вторым. Ранее она была замужем за музыкальным продюсером Джорданом Братманом. Их союз продлился шесть лет, а в браке родился сын Макс.

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О персоне: Кристина Агилера Кристина Агилера - легендарная американская поп-певица, автор песен, танцовщица и актриса, признанная одним из главных "голосов поколения". Она прославилась на стыке 1990-х и 2000-х годов благодаря невероятно мощному вокалу в четыре октавы и умению сочетать поп-музыку, соул, джаз и R&B. Агилера продала более 75 миллионов копий своих музыкальных альбомов по всему миру. Получила шесть премий "Грэмми". Журнал Rolling Stone включил её в список 100 величайших исполнителей всех времён. Ее песни "Genie in a Bottle", "Beautiful", "Fighter", "Hurt" и совместный трек "Lady Marmalade" стали культовыми хитами. Воспитывает двоих детей. В июле 2026 года в прессе появились сообщения о её тайной свадьбе с давним партнером Мэттью Ратлером после 12 лет помолвки.

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