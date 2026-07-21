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45-летняя Кристина Агилера тайно вышла замуж – СМИ

Виталий Кирсанов
21 июля 2026, 16:24
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Избранником артистки стал Мэттью Ратлер, с которым она состоит в отношениях более 12 лет.
45-летняя Кристина Агилера тайно вышла замуж
45-летняя Кристина Агилера тайно вышла замуж / коллаж: Главред, фото: instagram.com/xtina

Кратко:

  • История отношений пары началась в 2010 году на съемках фильма "Бурлеск"
  • Для Кристины Агилеры этот брак стал вторым

Известная американская певица Кристина Агилера во второй раз вышла замуж. Об этом сообщает Daily Mail.

Избранником артистки стал Мэттью Ратлер, с которым она состоит в отношениях более 12 лет. По информации издания, пара могла тайно зарегистрировать брак, однако официально эту информацию супруги пока не подтверждали.

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История их отношений началась в 2010 году на съемках фильма "Бурлеск". Тогда Агилера исполняла главную роль, а Ратлер работал ассистентом продюсера. Рабочее знакомство вскоре переросло в роман, а уже в 2014 году Мэттью сделал певице предложение. Несмотря на помолвку, влюбленные долгое время не спешили со свадьбой. Вместе они воспитывают общую дочь.

Несколько лет назад исполнительница объясняла, что не торопится с организацией церемонии из-за насыщенной семейной и профессиональной жизни.

"Только что переехав в прекрасный новый дом, который мы называем "убежищем", имея ребенка и теперь, так радуясь возвращению к работе, у меня полно дел, и я не спешу назначать дату", – отмечала певица несколько лет назад.

Для Кристины Агилеры этот брак стал вторым. Ранее она была замужем за музыкальным продюсером Джорданом Братманом. Их союз продлился шесть лет, а в браке родился сын Макс.

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О персоне: Кристина Агилера

Кристина Агилера - легендарная американская поп-певица, автор песен, танцовщица и актриса, признанная одним из главных "голосов поколения". Она прославилась на стыке 1990-х и 2000-х годов благодаря невероятно мощному вокалу в четыре октавы и умению сочетать поп-музыку, соул, джаз и R&B.

Агилера продала более 75 миллионов копий своих музыкальных альбомов по всему миру. Получила шесть премий "Грэмми".

Журнал Rolling Stone включил её в список 100 величайших исполнителей всех времён.

Ее песни "Genie in a Bottle", "Beautiful", "Fighter", "Hurt" и совместный трек "Lady Marmalade" стали культовыми хитами.

Воспитывает двоих детей. В июле 2026 года в прессе появились сообщения о её тайной свадьбе с давним партнером Мэттью Ратлером после 12 лет помолвки.

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