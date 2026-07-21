45-летняя Кристина Агилера тайно вышла замуж – СМИ

Кратко:
- История отношений пары началась в 2010 году на съемках фильма "Бурлеск"
- Для Кристины Агилеры этот брак стал вторым
Известная американская певица Кристина Агилера во второй раз вышла замуж. Об этом сообщает Daily Mail.
Избранником артистки стал Мэттью Ратлер, с которым она состоит в отношениях более 12 лет. По информации издания, пара могла тайно зарегистрировать брак, однако официально эту информацию супруги пока не подтверждали.
История их отношений началась в 2010 году на съемках фильма "Бурлеск". Тогда Агилера исполняла главную роль, а Ратлер работал ассистентом продюсера. Рабочее знакомство вскоре переросло в роман, а уже в 2014 году Мэттью сделал певице предложение. Несмотря на помолвку, влюбленные долгое время не спешили со свадьбой. Вместе они воспитывают общую дочь.
Несколько лет назад исполнительница объясняла, что не торопится с организацией церемонии из-за насыщенной семейной и профессиональной жизни.
"Только что переехав в прекрасный новый дом, который мы называем "убежищем", имея ребенка и теперь, так радуясь возвращению к работе, у меня полно дел, и я не спешу назначать дату", – отмечала певица несколько лет назад.
Для Кристины Агилеры этот брак стал вторым. Ранее она была замужем за музыкальным продюсером Джорданом Братманом. Их союз продлился шесть лет, а в браке родился сын Макс.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:
Ранее Главред сообщал, что известная певица Алла Пугачева традиционно выбралась к балтийскому побережью и сейчас проводит время в Латвии.
Ранее также известная украинская актриса Екатерина Тышкевич и ее муж Валентин Томусяк, которые скоро станут родителями первенца, провели гендер-пати, где узнали пол своего первого малыша.
Вас также может заинтересовать:
- "Такое прощать нельзя": дочь Зиброва разорвала помолвку с бизнесменом
- "Собрала вещи и ушла": Гвоздева раскрыла, почему бросила мужа спустя 5 лет романа
- "Другой человек": Анатолий Анатолич показал, как изменился после похудения на 20 кг
О персоне: Кристина Агилера
Кристина Агилера - легендарная американская поп-певица, автор песен, танцовщица и актриса, признанная одним из главных "голосов поколения". Она прославилась на стыке 1990-х и 2000-х годов благодаря невероятно мощному вокалу в четыре октавы и умению сочетать поп-музыку, соул, джаз и R&B.
Агилера продала более 75 миллионов копий своих музыкальных альбомов по всему миру. Получила шесть премий "Грэмми".
Журнал Rolling Stone включил её в список 100 величайших исполнителей всех времён.
Ее песни "Genie in a Bottle", "Beautiful", "Fighter", "Hurt" и совместный трек "Lady Marmalade" стали культовыми хитами.
Воспитывает двоих детей. В июле 2026 года в прессе появились сообщения о её тайной свадьбе с давним партнером Мэттью Ратлером после 12 лет помолвки.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред