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"Много говорить нельзя": Илона Гвоздева рассказала о тайной работе мужа в ВСУ

Виталий Кирсанов
19 июля 2026, 15:11
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Танцовщица сообщила, что ее муж в настоящее время работает в Вооруженных силах Украины.
Илона Гвоздева рассказала о тайной работе мужа в ВСУ
Илона Гвоздева рассказала о тайной работе мужа в ВСУ / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Илона Гвоздева

Кратко:

  • Работа супруга Гвоздевой связана с критически важной инфраструктурой
  • До начала 2022 года муж Илоны Гвоздевой занимался кейтерингом

Хореограф Илона Гвоздева впервые рассекретила тайную работу мужа Ивана Хомячука в ВСУ.

Об этом знаменитость рассказала на YouTube-проекте "Насправді Show".

видео дня

Танцовщица сообщила, что ее муж в настоящее время работает в Вооруженных силах Украины. Работа супруга Илоны Гвоздевой связана с критически важной инфраструктурой. Однако чем занимается Иван Хомячук - знаменитость не рассказала. По словам Илоны Гвоздевой, об этом нельзя много говорить.

"Муж сейчас работает на критически важной военной инфраструктуре, о которой очень много говорить нельзя. Работает в рядах Вооруженных сил Украины. Раньше он занимался кейтерингом", - прокомментировала хореограф.

Кстати, до начала полномасштабной войны муж Илоны Гвоздевой занимался кейтерингом - выездным ресторанным обслуживанием. Когда супруги строили дом под Киевом, то Иван Хомячук стал прорабом и полностью погрузился в это дело.

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