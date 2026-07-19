"Много говорить нельзя": Илона Гвоздева рассказала о тайной работе мужа в ВСУ

Танцовщица сообщила, что ее муж в настоящее время работает в Вооруженных силах Украины.

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Илона Гвоздева рассказала о тайной работе мужа в ВСУ / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Илона Гвоздева

Кратко:

Работа супруга Гвоздевой связана с критически важной инфраструктурой

До начала 2022 года муж Илоны Гвоздевой занимался кейтерингом

Хореограф Илона Гвоздева впервые рассекретила тайную работу мужа Ивана Хомячука в ВСУ.

Об этом знаменитость рассказала на YouTube-проекте "Насправді Show".

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Танцовщица сообщила, что ее муж в настоящее время работает в Вооруженных силах Украины. Работа супруга Илоны Гвоздевой связана с критически важной инфраструктурой. Однако чем занимается Иван Хомячук - знаменитость не рассказала. По словам Илоны Гвоздевой, об этом нельзя много говорить.

"Муж сейчас работает на критически важной военной инфраструктуре, о которой очень много говорить нельзя. Работает в рядах Вооруженных сил Украины. Раньше он занимался кейтерингом", - прокомментировала хореограф.

Кстати, до начала полномасштабной войны муж Илоны Гвоздевой занимался кейтерингом - выездным ресторанным обслуживанием. Когда супруги строили дом под Киевом, то Иван Хомячук стал прорабом и полностью погрузился в это дело.

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О персоне: Илона Гвоздева Илона Гвоздева стала известной в широких кругах после участия в проектах "Танцуют все", а потом "Танцы со звездами". Она украинская танцовщица, хореограф, а также педагог, сообщает Википедия. Основательница собственной студии танца Gvozdeva Dance Complex.

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