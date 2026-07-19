Алина Гросу поразила изменениями сына за 3 месяца — как он выглядит сейчас

Вы узнаете:
- Алина Гросу показала, как вырос ее сын
- Как выглядит повзрослевший ребенок звезды
Известная украинская исполнительница Алина Гросу, которая не так давно впервые стала мамой, порадовала подписчиков свежим контентом со своим маленьким сыном. Артистка показала в Instagram, как выглядит трехмесячный Марк-Габриэль, который за это время заметно подрос.
Алина сделала забавный коллаж из фотографий, на которых сын запечатлен в стильном черном наряде. Маленький Марк-Габриэль лежал в кроватке и с интересом держал в руках мягкую игрушку.
В этот раз Гросу решила сделать акцент не только на внешности ребенка, но и на его невероятно богатой мимике. Обилие эмоций трехмесячного малыша не оставило равнодушным поклонников звезды. Марк-Габриэль корчил самые разнообразные и смешные гримасы от забавного недоумения и шуточной злости до сосредоточенности и искреннего смеха.
"Мой смайлик", - нежно подписала Гросу снимки с Марком-Габриэлем.
Алина Гросу - сын
В апреле 2026 года певица Алина Гросу впервые стала мамой, родив сына, которого назвали Марк-Габриэль. Уже в июне артистка окрестила малыша в Черновцах. Крестной мамой маленького Марка-Габриэля стала близкая подруга семьи и легенда украинской сцены - певица Ирина Билык.
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О персоне: Алина Гросу
Алина Михайловна Гросу – известная украинская певица.
Первый возлюбленный Гроссу – московский бизнесмен Александр Комков, который летом 2019-го стал законным мужем артистки, но уже в декабре того же года пара начала жить отдельно, после чего развелась.
Следующим кавалером звезды стал россиянин Роман Полянский, с которым она разошлась уже во время полномасштабного вторжения.
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