Алина Гросу поразила изменениями сына за 3 месяца — как он выглядит сейчас

Популярная украинская певица восхитила поклонников новыми кадрами своего трехмесячного наследника.

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Алина Гросу показала сына / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Алина Гросу

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Алина Гросу показала, как вырос ее сын

Как выглядит повзрослевший ребенок звезды

Известная украинская исполнительница Алина Гросу, которая не так давно впервые стала мамой, порадовала подписчиков свежим контентом со своим маленьким сыном. Артистка показала в Instagram, как выглядит трехмесячный Марк-Габриэль, который за это время заметно подрос.

Алина сделала забавный коллаж из фотографий, на которых сын запечатлен в стильном черном наряде. Маленький Марк-Габриэль лежал в кроватке и с интересом держал в руках мягкую игрушку.

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Как изменился сын Алины Гросу / фото: instagram.com, Алина Гросу

В этот раз Гросу решила сделать акцент не только на внешности ребенка, но и на его невероятно богатой мимике. Обилие эмоций трехмесячного малыша не оставило равнодушным поклонников звезды. Марк-Габриэль корчил самые разнообразные и смешные гримасы от забавного недоумения и шуточной злости до сосредоточенности и искреннего смеха.

"Мой смайлик", - нежно подписала Гросу снимки с Марком-Габриэлем.

Алина Гросу с сыном / скрин из видео

Алина Гросу - сын

В апреле 2026 года певица Алина Гросу впервые стала мамой, родив сына, которого назвали Марк-Габриэль. Уже в июне артистка окрестила малыша в Черновцах. Крестной мамой маленького Марка-Габриэля стала близкая подруга семьи и легенда украинской сцены - певица Ирина Билык.

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О персоне: Алина Гросу Алина Михайловна Гросу – известная украинская певица.

Первый возлюбленный Гроссу – московский бизнесмен Александр Комков, который летом 2019-го стал законным мужем артистки, но уже в декабре того же года пара начала жить отдельно, после чего развелась.

Следующим кавалером звезды стал россиянин Роман Полянский, с которым она разошлась уже во время полномасштабного вторжения.

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