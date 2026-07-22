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"Тошнило, как собаку": Шэрон Стоун рассказала о сложном лечении после инсульта

Виталий Кирсанов
22 июля 2026, 10:56
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Врачи назначили актрисе длительное лечение, необходимое для поддержания здоровья.
Шэрон Стоун рассказала о сложном лечении после инсульта
Шэрон Стоун рассказала о сложном лечении после инсульта / коллаж: Главред, фото: instagram.com/sharonstone

Кратко:

  • Шэрон Стоун перенесла инсульт в 2001 году
  • Сейчас актриса вновь активно работает

Известная голливудская актриса Шэрон Стоун поделилась подробностями непростого периода, который ей пришлось пережить после инсульта. В беседе с Variety звезда призналась, что долгие годы была вынуждена принимать лекарства, а отказ от одного из препаратов оказался для нее настоящим испытанием.

Инсульт Стоун перенесла в 2001 году. После этого врачи назначили ей длительное лечение, необходимое для поддержания здоровья. Однако в прошлом году актриса решила прекратить прием одного из медикаментов, несмотря на настойчивые предостережения специалистов.

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По словам знаменитости, медики были уверены, что отказаться от препарата она не сможет.

"Они сказали: "Ты не можешь прекратить. Ты никогда не сможешь прекратить". А я такая: "Я прекращаю", и это было очень тяжело. Меня тошнило, как собаку, четыре с половиной месяца. Я просто думала: "Я хочу вернуть свою жизнь", – призналась Стоун.

Актриса отметила, что врачи предупреждали ее о возможных серьезных последствиях такого решения. Тем не менее спустя несколько месяцев ее состояние улучшилось.

Сейчас Шэрон Стоун вновь активно работает. За последнее время она снялась в популярном сериале "Эйфория", боевике "Никто-2" и ряде других проектов. Кроме того, впервые за 33 года звезда снова вышла на подиум, приняв участие в показе бренда Vetements в Париже.

Шэрон Стоун
Шэрон Стоун / Инфографика: Главред

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О персоне: Шэрон Стоун

Шэрон Стоун - американская актриса, модель. Обладательница премий "Золотой глобус" (1996) и "Эмми" (2004). В 2003 году получила именную звезду на голливудской Аллее славы. Наиболее известна по фильмам "Основной инстинкт", "На перепутье", "Казино".

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