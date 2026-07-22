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Владимир Остапчук с женой уезжают из Канады - что произошло

Кристина Трохимчук
22 июля 2026, 09:55
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Екатерина Остапчук сообщила, почему семья снова меняет страну.
Владимир Остапчук с женой уезжают из Канады — что произошло
Владимир Остапчук с супругой - переезд из Канады / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Екатерина Остапчук

Вы узнаете:

  • Остапчуки уезжают из Канады
  • Где будет жить семья известного ведущего

Популярный украинский ведущий Владимир Остапчук, который решил переехать вместе с семьей в Канаду, снова будет менять место жительства. Об этом сообщила супруга знаменитости в Instagram.

Во время общения с подписчиками Екатерина Остапчук поделилась неожиданными новостями. Девушка призналась, что они уже собирают вещи. На этот раз семья отправляется в Испанию, а главная причина такого внезапного решения заключается в плотном рабочем графике шоумена.

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Екатерина Остапчук про переезд из Канады
Екатерина Остапчук про переезд из Канады / фото: instagram.com, Екатерина Остапчук

"Планируем в Испанию надолго. У Вовы там несколько свадеб. Чтобы не летать туда-сюда", - прокомментировала переезд Екатерина.

Впрочем, на этом европейские путешествия пары не заканчиваются - после Испании звездные супруги отправятся в Италию, где Владимира также ждет проведение праздничных мероприятий.

"Потом Италия по той же причине. Честно говоря, так переезд воспринимается легче", - высказалась блогер.

Владимир Остапчук с женой и сыном в Канаде
Владимир Остапчук с женой и сыном в Канаде / фото: instagram.com, Екатерина Остапчук

Тем временем семья продолжает обустраиваться в Канаде и уже определила сына в детский сад. Владимир Остапчук поделился, как проходит адаптация малыша в совершенно новой среде.

"Второй день немного тяжелее. Видимо, Тим уже "прохавал" систему и плачет. Поэтому мы минут 10 играем и уходим. Возвращаемся к 12 - ко времени обеденного сна", - делится ведущий.

Владимир Остапчук
Владимир Остапчук / инфографика: Главред

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О персоне: Владимир Остапчук

Владимир Остапчук - украинский ведущий (Танцы со звездами, Маска, Евровидение-2017, Співають всі), актер (кино и дубляж) и комик.

От первого брака с Еленой Войченко у Остапчука есть двое детей: дочь Эмилия и сын Эван-Александр. В 2020 году Остапчук женился во второй раз, на Кристине Горняк, но уже через два года развелся. Позже он стал жить с молодой украинской журналисткой Катериной Полтавской. В марте 2024 года пара расписалась, а в декабре Катя Остапчук подарила шоумену сына Тимофея.

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