Владимир Остапчук с женой уезжают из Канады — что произошло

Вы узнаете:
- Остапчуки уезжают из Канады
- Где будет жить семья известного ведущего
Популярный украинский ведущий Владимир Остапчук, который решил переехать вместе с семьей в Канаду, снова будет менять место жительства. Об этом сообщила супруга знаменитости в Instagram.
Во время общения с подписчиками Екатерина Остапчук поделилась неожиданными новостями. Девушка призналась, что они уже собирают вещи. На этот раз семья отправляется в Испанию, а главная причина такого внезапного решения заключается в плотном рабочем графике шоумена.
"Планируем в Испанию надолго. У Вовы там несколько свадеб. Чтобы не летать туда-сюда", - прокомментировала переезд Екатерина.
Впрочем, на этом европейские путешествия пары не заканчиваются - после Испании звездные супруги отправятся в Италию, где Владимира также ждет проведение праздничных мероприятий.
"Потом Италия по той же причине. Честно говоря, так переезд воспринимается легче", - высказалась блогер.
Тем временем семья продолжает обустраиваться в Канаде и уже определила сына в детский сад. Владимир Остапчук поделился, как проходит адаптация малыша в совершенно новой среде.
"Второй день немного тяжелее. Видимо, Тим уже "прохавал" систему и плачет. Поэтому мы минут 10 играем и уходим. Возвращаемся к 12 - ко времени обеденного сна", - делится ведущий.
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О персоне: Владимир Остапчук
Владимир Остапчук - украинский ведущий (Танцы со звездами, Маска, Евровидение-2017, Співають всі), актер (кино и дубляж) и комик.
От первого брака с Еленой Войченко у Остапчука есть двое детей: дочь Эмилия и сын Эван-Александр. В 2020 году Остапчук женился во второй раз, на Кристине Горняк, но уже через два года развелся. Позже он стал жить с молодой украинской журналисткой Катериной Полтавской. В марте 2024 года пара расписалась, а в декабре Катя Остапчук подарила шоумену сына Тимофея.
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