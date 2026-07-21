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"Снялся - лето прожил": известный актер рассказал о своих доходах во время войны

Виталий Кирсанов
21 июля 2026, 23:32
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Звезда сериала "Женский доктор" признался, что основным источником заработка для него остаются съемки в кино и сериалах.
Андрей Исаенко рассказал о своих доходах во время войны
Андрей Исаенко рассказал о своих доходах во время войны / коллаж: Главред, фото: instagram.com/isaenko_andrii

Кратко:

  • Андрей Исаенко за преподавательскую деятельность получает 16,5 тыс грн в месяц
  • Основной заработок артиста – это кино

Украинский актер театра и кино Андрей Исаенко откровенно рассказал, из чего сейчас складывается его доход и сколько ему удается зарабатывать в условиях полномасштабной войны.

Звезда сериала "Женский доктор" признался, что основным источником заработка для него остаются съемки в кино и сериалах. Кроме того, актер преподает в одном из столичных высших учебных заведений и продолжает работать в театре.

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В интервью Славе Дёмину Исаенко рассказал, что за преподавательскую деятельность получает около 16,5 тысячи грн в месяц, а в театре имеет фиксированную ставку. При этом наиболее прибыльной остается работа на съемочной площадке.

"Я пошел преподавать – это тоже заработок. Зарплата 16,5 тысяч грн. Еще театр, там фиксированная ставка. Основной заработок – это кино. Взялся за проект, снялся, - лето прожил. Запускается какой-то сериал, у тебя 15 съемочных дней в месяц, так полгода. А съемочный день может приносить 500 долларов", – отметил актер.

Также Андрей Исаенко поделился, что задумывается о создании собственного бизнеса, однако пока не определился, в какой сфере хотел бы развиваться.

По словам артиста, сейчас его больше всего волнует вопрос приобретения новой недвижимости. Он отметил, что нынешняя квартира уже стала тесной для семьи, поэтому они с женой все чаще задумываются о более просторном и современном жилье.

"Хотелось бы открыть свой бизнес, но не знаю, какой. Жена сказала, что нужно думать о старости. Недвижимость – это сейчас главное, о чём я думаю. Нам уже тесно в нашей квартире, в которой мы живём. Хочется уже чего-то большего и новее", – добавил артист.

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О персоне: Андрей Исаенко

Андрей Исаенко - украинский актер театра и кино, Заслуженный артист Украины (2021), лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (2022). С 2008 года - актер Киевского академического театра драмы и комедии на левом берегу Днепра, сообщает Википедия. Наиболее известные работы: "Жіночий лікар", "Нюхач", "Кіборги", "Будинок "Слово": Нескінчений роман" и др.

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