Трехлетний брат футболиста Ямаля стал звездой финала ЧМ-2026 - что он сделал

Маленький Кейн покорил болельщиков после финала Чемпионата мира по футболу 2026.

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Брат Ламина Ямаля стал звездой соцсетей / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ламин Ямаль, скрин из видео

Вы узнаете:

Трехлетний Кейн стал звездой соцсетей после финала ЧМ-2026

Как Ламин Ямаль отзывается о своем младшем брате

Младший брат звезды испанского футбола Ламина Ямаля, трехлетний Кейн, стал настоящей мини-знаменитостью Чемпионата мира по футболу 2026 года. Снимки и видео с маленькой звездой облетели соцсети, пишет "HOLA!".

Малыш вместе со своей мамой Шейлой Эбаной прибыл на стадион "Нью-Йорк Нью-Джерси", чтобы вживую увидеть напряженный матч, в котором Испания вырвала титул чемпиона мира у Аргентины со счетом 1:0. Кейн в очередной раз доказал, что является главным фанатом своего старшего брата и сразу после финального свистка отправился праздновать победу прямо на газон MetLife Stadium.

видео дня

Брат Ламина Ямаля с кубком Чемпионата мира-2026 / скрин из видео

Сначала малыш бегал по полю в огромной кепке, которая то и дело сползала ему на глаза, а его старший брат Ламин Ямаль не сводил с него заботливого взгляда. Чуть позже мальчик и вовсе примерил полицейскую фуражку, которую ему одолжил один из офицеров, охранявших порядок на стадионе.

Сам футболист очень трепетно относится к такой поддержке со стороны семьи. После одного из матчей Чемпионата мира Ламин не смог сдержать эмоций, рассказывая о своих близких.

Ламин Ямаль с мамой и младшим братом / фото: instagram.com, Ламин Ямаль

"Мне очень трогательно видеть, как счастлив мой брат, как счастлива моя мама… Она живет жизнью, о которой всегда мечтала. В конце концов, именно этого я и хочу, это самая большая детская мечта, помимо футбола и всего остального. Мой брат для меня все, он как родной сын, и я его безумно люблю", - признался футболист.

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Про персону: Ламин Ямаль Ламин Ямаль – испанский футболист марокканско-экваторогвинейского происхождения, вингер клуба "Барселона" и сборной Испании, сообщает Википедия. Чемпион Европы 2024. Чемпион мира 2026 года.

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