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"Такое прощать нельзя": дочь Зиброва разорвала помолвку с бизнесменом

Кристина Трохимчук
20 июля 2026, 13:15
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Диана Зиброва расторгла помолвку с бизнесменом Андреем Ищенко.
Дочь Павла Зиброва разорвала помолвку
Дочь Павла Зиброва разорвала помолвку / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Павел Зибров

Вы узнаете:

  • Почему распалась пара Дианы Зибровой и Андрея Ищенко
  • Как разрыв повлиял на внешность и жизнь наследницы певца

Дочь известного украинского певца Павла Зиброва разорвала отношения со своим женихом, бизнесменом Андреем Ищенко. Об изменениях в личной жизни Дианы рассказал сам звездный отец в эфире проекта "Наодинці з Гламуром".

Пара начала встречаться, когда Диане было 19 лет - их многолетняя дружба со временем переросла в роман, а в 2021 году влюбленные обручились. Однако до свадьбы дело так и не дошло. Точная дата расставания не афишируется, но Зибров констатировал, что несостоявшийся зять окончательно исчез из жизни их семьи.

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Диана Зиброва с бывшим женихом
Диана Зиброва с бывшим женихом / фото: facebook.com, shansovik

При этом артист намекнул, что бывший избранник негативно влиял на самооценку Дианы. По словам певца, после разрыва его дочь преобразилась и сбросила целых 25 килограммов.

"Он растворился и улетел куда-то. Ну, где-то он пропал. Его нет. Диана у нас свободная, молодая, красивая, на 25 килограмм похудела, а кавалер, видимо, тормозил с этим, что она была полная. Кавалер исчез, и она стала просто моделью", - рассказал Зибров.

Диана Зиброва
Диана Зиброва похудела на 25 килограмм / фото: instagram.com, Диана Зиброва

Главной причиной краха отношений стали жесткие ультиматумы со стороны мужчины. Андрей Ищенко выдвинул Диане условия, которые оказались для нее неприемлемыми. Девушка приняла твердое решение поставить точку, посчитав, что подобные вещи прощать нельзя. В частности, бывший возлюбленный требовал от нее сменить знаменитую фамилию.

"Там были определенные требования от кавалера, неприемлемые для нее. Она сказала, что не может принять условия, которые он ставит. Такое простить нельзя. Я не буду рассказывать, какие требования, но это достаточно серьезно. К примеру, фамилию надо поменять. Пережили и пошли дальше", - подытожил артист.

Павел Зибров
Павел Зибров / инфографика: Главред

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О персоне: Павел Зибров

Павел Зибров - украинский певец, композитор, Народный артист Украины. Написал более 500 песен для себя и других артистов. За свою карьеру выпустил 15 альбомов и более 20 клипов. На большой сцене с 1986 года.

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