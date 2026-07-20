"Остановиться": Элина Свитолина рассказала о самом сложном решении

Вы узнаете:
- Какое решение было самым сложным для Элины Свитолиной
- Какую черту характера спортсменка хочет передать дочери
Украинская теннисистка Элина Свитолина сделала откровенное признание о переломных моментах в своей жизни и карьере. В интервью Александре Кучеренко она рассказала, что самым непростым шагом для нее стала необходимость поставить профессиональный спорт на паузу ради семьи.
Теннисистка призналась, что выбор в пользу материнства дался ей эмоционально непросто, однако в то же время принес огромное счастье. Не меньшим вызовом для нее стало и последующее возвращение на корт.
"Самое сложное решение в жизни? Остановиться, чтобы иметь ребенка, но самое простое тоже. И вернуться", - поделилась Элина Свитолина.
На вопрос о том, каким своим достижением вне спорта она гордится больше всего, Элина лаконично ответила: "Рождение дочери". Сейчас, совмещая воспитание маленькой Скай и возвращение в элиту мирового тенниса, спортсменка уже задумывается о будущем девочки.
Элина точно знает, какие внутренние качества помогут ее дочери в жизни, и мечтает привить ей свою главную черту.
"Сила воли", - ответила Свитолина.
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О персоне: Элина Свитолина
Элина Свитолина - украинская теннисистка; бронзовый призёр Олимпийских игр 2020 в Токио в одиночном разряде; победительница 19 турниров WTA (из них 17 в одиночном разряде); победительница одного Итогового турнира в одиночном разряде (Финал тура WTA-2018); бывшая третья ракетка мира в одиночном разряде, сообщает "Википедия".
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