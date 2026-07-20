"Остановиться": Элина Свитолина рассказала о самом сложном решении

Спортсменка рассказала о самом сложном выборе в своей карьере.

https://stars.glavred.info/ostanovitsya-elina-svitolina-rasskazala-o-samom-slozhnom-reshenii-10781936.html Ссылка скопирована

Элина Свитолина про важное решение в карьере / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Элина Свитолина

Вы узнаете:

Какое решение было самым сложным для Элины Свитолиной

Какую черту характера спортсменка хочет передать дочери

Украинская теннисистка Элина Свитолина сделала откровенное признание о переломных моментах в своей жизни и карьере. В интервью Александре Кучеренко она рассказала, что самым непростым шагом для нее стала необходимость поставить профессиональный спорт на паузу ради семьи.

Теннисистка призналась, что выбор в пользу материнства дался ей эмоционально непросто, однако в то же время принес огромное счастье. Не меньшим вызовом для нее стало и последующее возвращение на корт.

видео дня

Элина Свитолина с дочерью / фото: instagram.com, Элина Свитолина

"Самое сложное решение в жизни? Остановиться, чтобы иметь ребенка, но самое простое тоже. И вернуться", - поделилась Элина Свитолина.

На вопрос о том, каким своим достижением вне спорта она гордится больше всего, Элина лаконично ответила: "Рождение дочери". Сейчас, совмещая воспитание маленькой Скай и возвращение в элиту мирового тенниса, спортсменка уже задумывается о будущем девочки.

Элина Свитолина про воспитание дочери / фото: instagram.com, Элина Свитолина

Элина точно знает, какие внутренние качества помогут ее дочери в жизни, и мечтает привить ей свою главную черту.

"Сила воли", - ответила Свитолина.

Элина Свитолина / инфографика: Главред

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что Лолита Милявская оказалась в центре обсуждения из-за своего внешнего вида. Певица сильно похудела и радикально изменила имидж, что вызвало волну споров и бурных комментариев среди пользователей сети.

Также Наташа Королева столкнулась с ростом расходов на содержание зарубежной недвижимости. Артистка исправно пополняет американский бюджет, ежегодно выплачивая тысячи долларов за квартиру в Майами и покупая жилье в районе с говорящим названием "Маленькая Москва".

Читайте также:

О персоне: Элина Свитолина Элина Свитолина - украинская теннисистка; бронзовый призёр Олимпийских игр 2020 в Токио в одиночном разряде; победительница 19 турниров WTA (из них 17 в одиночном разряде); победительница одного Итогового турнира в одиночном разряде (Финал тура WTA-2018); бывшая третья ракетка мира в одиночном разряде, сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред