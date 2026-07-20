Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

"Отдыхаешь – ржавеешь": Шварценеггер раскрыл секрет молодости в 78 лет

Виталий Кирсанов
20 июля 2026, 11:56
google news Подпишитесь
на нас в Google
Арнольд Шварценеггер поделился правилом, которое помогает ему чувствовать себя молодым в 78 лет.
Шварценеггер раскрыл секрет молодости в 78 лет
Шварценеггер раскрыл секрет молодости в 78 лет / коллаж: Главред, фото: instagram.com/schwarzenegger

Кратко:

  • Важно сохранять дисциплину не только в тренировках, но и в восстановлении
  • Возраст не должен становиться причиной отказа от движения

Голливудский актер, легендарный бодибилдер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер рассказал, какого принципа придерживается, чтобы сохранять активность и хорошее самочувствие в 78 лет. Его размышления приводит Newsweek.

По словам Шварценеггера, в молодости он воспринимал силу исключительно как стремление к большему: большему весу, большей интенсивности и более высоким нагрузкам. Именно такой подход помог ему завоевать 13 мировых титулов по бодибилдингу. Однако с возрастом его философия изменилась.

видео дня

Теперь, говорит актер, главное - сохранять дисциплину не только в тренировках, но и в восстановлении.

"Дисциплина восстанавливаться, адаптироваться и продолжать двигаться – даже когда двигаться становится труднее", - отметил Шварценеггер.

По его мнению, именно боль заставляет многих людей отказаться от активной жизни раньше времени, не позволяя узнать, на что их организм по-прежнему способен.

Актер признался, что неоднократно сталкивался с утверждениями, будто старение неизбежно означает постоянную боль, скованность и снижение активности. При этом он сам пережил несколько операций на плече, хирургическое вмешательство на сердце и замену тазобедренного сустава.

"Я точно знаю, что это значит - когда тебе говорят, что твое тело уже не то, что раньше", - написал Шварценеггер.

Несмотря на это, он убежден, что возраст не должен становиться причиной отказа от движения. После операций на сердце врачи запретили ему тяжелые нагрузки, поэтому спортсмену пришлось полностью перестраивать тренировочный процесс. Он вновь начал заниматься с небольшими весами и постепенно возвращал привычную физическую форму.

По словам Шварценеггера, бывают дни, когда тело буквально сопротивляется любой активности. Однако вместо того чтобы ждать вдохновения, он просто идет в спортзал. Уже после нескольких упражнений или короткой поездки на велотренажере самочувствие заметно улучшается.

Актер также обратил внимание, что многие люди постепенно ограничивают себя из-за боли. Сначала перестают пользоваться лестницей, затем отказываются от прогулок, а со временем позволяют физическим ограничениям полностью изменить привычный образ жизни.

По мнению Шварценеггера, особенно опасно, когда боль начинает определять, способен ли человек самостоятельно встать со стула, подняться по ступенькам или проводить время с близкими. В таком случае речь идет уже не о комфорте, а о сохранении независимости.

Легендарный бодибилдер отметил, что тренируется более 60 лет, однако его нынешние занятия существенно отличаются от тех, что были в молодости. Сейчас он предпочитает работать с меньшими весами, выполнять больше повторений, сокращать отдых между подходами, выбирать велосипед вместо бега, а во время катания на лыжах завершать тренировки раньше, чем прежде.

Шварценеггер также вспомнил любимое высказывание своего кумира, президента США Теодора Рузвельта: "Если отдыхаешь - ржавеешь".

По признанию актера, с возрастом смысл этих слов стал для него еще очевиднее.

В завершение Шварценеггер призвал не верить распространенному мифу о том, что после определенного возраста невозможно вернуть хорошую физическую форму. Он отметил, что современные исследования подтверждают: даже люди в возрасте 80-90 лет способны увеличивать мышечную силу.

По его словам, движение - это не привилегия молодых, а один из главных способов сохранить здоровье, самостоятельность и возможность заниматься любимыми делами в любом возрасте.

Арнольд Шварценеггер рос
Арнольд Шварценеггер / Инфографика: Главред

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что Алина Гросу, которая не так давно впервые стала мамой, порадовала подписчиков свежим контентом со своим маленьким сыном. Артистка показала в Instagram, как выглядит трехмесячный Марк-Габриэль, растрогав поклонников милыми кадрами.

Также принц Гарри и Меган Маркл всерьез рассматривают возможность возвращения в Великобританию. По словам близкого друга Гарри, в окружении принца все отчетливее ощущается, что Сассексы начали чувствовать себя "немного нежелательными в Америке".

Читайте также:

О персоне: Арнольд Шварценеггер

Арнольд Шварценеггер - культурист, актер и политический деятель. Пятикратный обладатель титула "Мистер Вселенная" и семикратный - "Мистер Олимпия", основатель конкурса бодибилдинга "Арнольд Классик". 38-ой губернатор американского штата Калифорния (2003-2011). Обладатель премий "Золотой глобус" (1977), "Сатурн" (1992) и именной звезды на голливудской Аллее славы. Самые известные киноработы: "Конан-варвар" (1982), "Хищник" (1987), "Вспомнить все" (1990), серия фильмов "Терминатор".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
шоу-бизнес Молодость Арнольд Шварценеггер новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ впервые достала КАБом до Павлограда: есть погибшие и раненые, среди них дети

РФ впервые достала КАБом до Павлограда: есть погибшие и раненые, среди них дети

12:44Украина
"Красота": совладелец Fire Point показал запуск новой украинской ракеты

"Красота": совладелец Fire Point показал запуск новой украинской ракеты

12:17Война
Под ударом 7 судов, энергоузлы и ПВО врага: СБС атаковали важные объекты РФ

Под ударом 7 судов, энергоузлы и ПВО врага: СБС атаковали важные объекты РФ

11:25Война
Реклама

Популярное

Ещё
Зачем в СССР дома облицовывали плиткой: ответ удивит многих

Зачем в СССР дома облицовывали плиткой: ответ удивит многих

Школьная головоломка со спичками, которая заставляет взрослых ломать голову

Школьная головоломка со спичками, которая заставляет взрослых ломать голову

Консервирование за считанные минуты: как заготовить огурцы по-фински на зиму

Консервирование за считанные минуты: как заготовить огурцы по-фински на зиму

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке женщины с игрушкой за 29 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке женщины с игрушкой за 29 с

Черная полоса закончилась: до 26 июля 3 знакам китайского зодиака наконец улыбнется удача

Черная полоса закончилась: до 26 июля 3 знакам китайского зодиака наконец улыбнется удача

Последние новости

13:15

"Такое прощать нельзя": дочь Зиброва разорвала помолвку с бизнесменом

12:47

Как простерилизовать банки за 15 секунд: быстрый лайфхак с уксусом

12:44

РФ впервые достала КАБом до Павлограда: есть погибшие и раненые, среди них детиФото

12:17

"Красота": совладелец Fire Point показал запуск новой украинской ракетыВидео

12:06

Китайский гороскоп на завтра, 21 июля: Петухам - открытость, Кроликам - недоразумения

Россия исчерпала резервы: запрет экспорта дизеля не спасет Кремль от кризиса - ГардусРоссия исчерпала резервы: запрет экспорта дизеля не спасет Кремль от кризиса - Гардус
12:00

Как избавиться от плюща: проверенные способы уничтожения инвазивного сорнякаВидео

11:56

"Отдыхаешь – ржавеешь": Шварценеггер раскрыл секрет молодости в 78 лет

11:25

Под ударом 7 судов, энергоузлы и ПВО врага: СБС атаковали важные объекты РФ

11:14

Старинное украинское слово "очкур": что оно на самом деле означает

Реклама
11:04

"Остановиться": Элина Свитолина рассказала о самом сложном решении

10:52

Когда они вместе — жди хаоса: самые безбашенные пары по гороскопу

10:51

Почему 21 июля нельзя купаться в водоемах: какой церковный праздник

10:46

Гороскоп на завтра, 21 июля: Близнецам — сюрприз, Рыбам — сила

10:21

Оккупанты заявили о пленных бойцах "Скалы" в Константиновке: полк отреагировал

10:06

Предательницу Лолиту не узнать: исхудавшая певица поразила своим видом

09:51

Трамп хочет изменить законопроект Грэма об "адских" санкциях против РФ

09:29

Сочные куриные котлеты с секретным ингредиентом — простой рецепт

09:12

Новые санкции против РФ могут стать пустышкой: ЕС требует поблажек для бизнеса - FT

08:39

Землю накроет геомагнитный шторм G1: когда начнётся магнитная буря красного уровня

08:12

Запустили более 100 ракет: в чём опасность новой тактики ударов РФ по Украине

Реклама
07:57

РФ нанесла ракетный удар по Одессе: повреждена городская инфраструктура

07:12

Сотни дронов атаковали Подмосковье: горят мегасклады Wildberries и нефтебазаВидео

05:55

Путинистка Королева платит тысячи долларов за "Москву" в США — детали

05:10

Один день изменит всю жизнь: каким знакам зодиака вот-вот повезет

04:41

Зачем в СССР дома облицовывали плиткой: ответ удивит многих

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке женщины с игрушкой за 29 с

03:33

Зачем смешивать соду с кофейной гущей: заменит дорогую химию

01:10

Ученые сделали громкое открытие: одна экзопланета может быть пригодна для жизни

19 июля, воскресенье
23:27

Удержание Крыма Россией станет невозможным: СМИ о тактике ударов Украины

22:27

Много погибших и раненых: РФ подло ударила по судну у берегов Одессы

22:18

Защитник "Азовстали" Кротевич отказался от награды, которую вручил Сырский

21:34

Школьная головоломка со спичками, которая заставляет взрослых ломать головуВидео

21:23

"Зубы дракона" и противотанковые рвы: готовится "киллзона" со стороны БеларусиВидео

20:54

Гороскоп на август 2026: астролог назвала главные даты обогащения для РаковВидео

20:30

Сливочное масло будет мягким и свежим неделями: раскрыто главное правилоВидео

20:23

Принесет покой, удачу и защитит дом: что нужно положить под подушку

19:34

Враг меняет характер ударов по Украине: "Флеш" сказал, какие цели выбирает Россия

19:32

Мертвая тишина перед мощным взрывом: очевидцы о первых секундах после ударов РФ

19:23

Реформы не зависят от смены министра: Маркус призвал сохранить наработки Федоровамнение

19:15

Два затмения в августе 2026 откроют портал перемен: кого ждет важный периодВидео

Реклама
18:50

Ошибаются почти все: как понять, что нижний ящик духовки подходит для храненияВидео

18:23

РФ ударила КАБами по Запорожью: есть погибшие и раненые, под завалами людиФотоВидео

18:22

Засор в раковине больне не грозит: раскрыт хитрый лайфхак с пластиковой бутылкойВидео

17:55

Гороскоп на август 2026: когда Тельцов ждет мощный финансовый взлетВидео

17:38

Топливо подорожает до 90 гривен: когда цены на АЗС пойдут вверх

17:28

Облегчение наступит не для всех: три знака зодиака, которым повезет 20 июля

17:25

Клубника удивит рекордным урожаем: главная летняя хитрость опытных дачниковВидео

17:07

Алина Гросу поразила изменениями сына за 3 месяца — как он выглядит сейчас

17:06

Ошибки при консервировании: какие помидоры нельзя мариновать на зиму

16:38

Стретегическому ракетоносцу оторвало хвост: детали удара по аэродрому Энгельс-2

Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Регионы
Новости ОдессыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ХарьковаНовости ЖитомираНовости Полтавы
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять