"Отдыхаешь – ржавеешь": Шварценеггер раскрыл секрет молодости в 78 лет

Арнольд Шварценеггер поделился правилом, которое помогает ему чувствовать себя молодым в 78 лет.

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Шварценеггер раскрыл секрет молодости в 78 лет / коллаж: Главред, фото: instagram.com/schwarzenegger

Кратко:

Важно сохранять дисциплину не только в тренировках, но и в восстановлении

Возраст не должен становиться причиной отказа от движения

Голливудский актер, легендарный бодибилдер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер рассказал, какого принципа придерживается, чтобы сохранять активность и хорошее самочувствие в 78 лет. Его размышления приводит Newsweek.

По словам Шварценеггера, в молодости он воспринимал силу исключительно как стремление к большему: большему весу, большей интенсивности и более высоким нагрузкам. Именно такой подход помог ему завоевать 13 мировых титулов по бодибилдингу. Однако с возрастом его философия изменилась.

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Теперь, говорит актер, главное - сохранять дисциплину не только в тренировках, но и в восстановлении.

"Дисциплина восстанавливаться, адаптироваться и продолжать двигаться – даже когда двигаться становится труднее", - отметил Шварценеггер.

По его мнению, именно боль заставляет многих людей отказаться от активной жизни раньше времени, не позволяя узнать, на что их организм по-прежнему способен.

Актер признался, что неоднократно сталкивался с утверждениями, будто старение неизбежно означает постоянную боль, скованность и снижение активности. При этом он сам пережил несколько операций на плече, хирургическое вмешательство на сердце и замену тазобедренного сустава.

"Я точно знаю, что это значит - когда тебе говорят, что твое тело уже не то, что раньше", - написал Шварценеггер.

Несмотря на это, он убежден, что возраст не должен становиться причиной отказа от движения. После операций на сердце врачи запретили ему тяжелые нагрузки, поэтому спортсмену пришлось полностью перестраивать тренировочный процесс. Он вновь начал заниматься с небольшими весами и постепенно возвращал привычную физическую форму.

По словам Шварценеггера, бывают дни, когда тело буквально сопротивляется любой активности. Однако вместо того чтобы ждать вдохновения, он просто идет в спортзал. Уже после нескольких упражнений или короткой поездки на велотренажере самочувствие заметно улучшается.

Актер также обратил внимание, что многие люди постепенно ограничивают себя из-за боли. Сначала перестают пользоваться лестницей, затем отказываются от прогулок, а со временем позволяют физическим ограничениям полностью изменить привычный образ жизни.

По мнению Шварценеггера, особенно опасно, когда боль начинает определять, способен ли человек самостоятельно встать со стула, подняться по ступенькам или проводить время с близкими. В таком случае речь идет уже не о комфорте, а о сохранении независимости.

Легендарный бодибилдер отметил, что тренируется более 60 лет, однако его нынешние занятия существенно отличаются от тех, что были в молодости. Сейчас он предпочитает работать с меньшими весами, выполнять больше повторений, сокращать отдых между подходами, выбирать велосипед вместо бега, а во время катания на лыжах завершать тренировки раньше, чем прежде.

Шварценеггер также вспомнил любимое высказывание своего кумира, президента США Теодора Рузвельта: "Если отдыхаешь - ржавеешь".

По признанию актера, с возрастом смысл этих слов стал для него еще очевиднее.

В завершение Шварценеггер призвал не верить распространенному мифу о том, что после определенного возраста невозможно вернуть хорошую физическую форму. Он отметил, что современные исследования подтверждают: даже люди в возрасте 80-90 лет способны увеличивать мышечную силу.

По его словам, движение - это не привилегия молодых, а один из главных способов сохранить здоровье, самостоятельность и возможность заниматься любимыми делами в любом возрасте.

Арнольд Шварценеггер / Инфографика: Главред

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О персоне: Арнольд Шварценеггер Арнольд Шварценеггер - культурист, актер и политический деятель. Пятикратный обладатель титула "Мистер Вселенная" и семикратный - "Мистер Олимпия", основатель конкурса бодибилдинга "Арнольд Классик". 38-ой губернатор американского штата Калифорния (2003-2011). Обладатель премий "Золотой глобус" (1977), "Сатурн" (1992) и именной звезды на голливудской Аллее славы. Самые известные киноработы: "Конан-варвар" (1982), "Хищник" (1987), "Вспомнить все" (1990), серия фильмов "Терминатор".

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