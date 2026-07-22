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"Произошло столкновение": Анатолий Анатолич попал в ДТП

Кристина Трохимчук
22 июля 2026, 13:39
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Украинский шоумен врезался в стоявший посреди дороги автомобиль на своем ретро-кабриолете.
Анатолий Анатолич - ДТП
Анатолий Анатолич - ДТП / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Анатолий Анатолич

Вы узнаете:

  • Анатолий Анатолич попал в аварию
  • Кто стал причиной столкновения

Популярный украинский ведущий Анатолий Анатолич попал в дорожно-транспортное происшествие на улице Богатырской в Оболонском районе Киева. Знаменитость показал последствия столкновения в своем Instagram.

Шоумен двигался в плотном транспортном потоке на своем ретро-кабриолете BMW, когда неожиданно столкнулся с красным автомобилем Skoda, который стоял в средней полосе движения. По словам Анатолича, водитель автомобиля, остановившегося посреди дороги, не установил знак аварийной остановки и не включил аварийную световую сигнализацию.

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Анатолий Анатолич про ДТП в Киеве
Анатолий Анатолич про ДТП в Киеве / фото: instagram.com, Анатолий Анатолич

"По какой причине автомобиль остановился, мне неизвестно - это могла быть как техническая неисправность, так и другая причина. Я двигался в плотном потоке транспорта на улице Богатырской, где сейчас очень интенсивное движение. Автомобиль, который ехал передо мной, успел объехать препятствие, но мне, к сожалению, сделать это не удалось, в результате чего произошло столкновение", - объяснил ведущий.

В результате аварии у кабриолета Анатолича пострадала левая часть: на переднем крыле и бампере остались вмятины, царапины и следы краски. К счастью, в инциденте никто не пострадал. Анатолий призвал всех водителей соблюдать осторожность на дорогах.

Последствия ДТП с участием Анатолия Анатолича
Последствия ДТП с участием Анатолия Анатолича / фото: instagram.com, Анатолий Анатолич

"Но главное, что все живы-здоровы, никто не пострадал. Да и у автомобиля повреждения не такие серьезные. Кстати, за 20 лет за рулем я впервые кого-то задел. Берегите себя. Будьте внимательны за рулем", - поделился Анатолий Анатолич.

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О персоне: Анатолий Анатолич

Анатолий Анатолич (настоящее имя - Анатолий Анатольевич Яцечко) - украинский радиоведущий, шоумен, ведущий программ "Завтрак с 1+1", "Голос страны", YouTube-канала "Зе Интервьюер", утреннего шоу "Ранок з Україною" и др., сообщает Википедия.

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