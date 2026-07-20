"Другой человек": Анатолий Анатолич показал, как изменился после похудения на 20 кг

Подписчики сразу обратили внимание на впечатляющее преображение Анатолия Анатолича.

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Анатолий Анатолич показал, как изменился после похудения на 20 кг / коллаж: Главред, фото: instagram.com/anatoliyanatolich

Кратко:

Анатолий Анатолича последний год существенно похудел

Шоумен активно занимается спортом и следит за питанием

Украинский телеведущий Анатолий Анатолич продемонстрировал, как изменился после того, как сбросил более 20 килограммов.

За последний год шоумен существенно похудел и теперь поддерживает результат благодаря регулярной физической активности и здоровому образу жизни. В своем Instagram он опубликовал коллаж с фотографиями, на которых можно сравнить, как он выглядел до похудения и сейчас.

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Публикацию Анатолий сопроводил шутливым комментарием. Вместо того чтобы акцентировать внимание на изменениях фигуры, телеведущий с юмором отметил свою прическу, намекнув, что именно волосы стали главным отличием между двумя снимками.

"Открыл лоб - и уже другой человек. Вот что правильная прическа с человеком делает", - с юмором подписал ведущий.

Подписчики сразу обратили внимание на впечатляющее преображение Анатолия, отметив, что после похудения он выглядит заметно моложе и более подтянутым:

А приколы о жирной голове писать сюда?

Да это ожерелье на шее

Срочно давай телефон своего барбера! Имею для него клиентов!

Но на самом деле раньше вокруг похудения шоумена шло немало обсуждений. Некоторые даже предполагали, что он мог воспользоваться специальными препаратами для снижения веса. Однако жена ведущего Юла объясняла, что секрет трансформации гораздо проще - систематические занятия спортом, дисциплина и пересмотр пищевых привычек.

Так что за последнее время шоумен существенно изменился благодаря регулярным тренировкам и здоровому образу жизни. И уже не один год звезда увлекается бегом и приобщается к разным марафонам по всему миру.

Анатолий Анатолич показал, как изменился после похудения на 20 кг / Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

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О персоне: Анатолий Анатолич Анатолий Анатолич (настоящее имя - Анатолий Анатольевич Яцечко) - украинский радиоведущий, шоумен, ведущий программ "Завтрак с 1+1", "Голос страны", YouTube-канала "Зе Интервьюер", утреннего шоу "Ранок з Україною" и др., сообщает Википедия.

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