"Тяжело терять близких": Руслана высказалась о личном горе

Украинская певица тяжело переживает утрату коллеги.

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Руслана о смерти Александра Гарбарчука / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Руслана

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От какой тяжелой болезни ушел из жизни Александр Гарбарчук

Как Руслана отреагировала на его смерть

Известная певица Руслана впервые подробно прокомментировала утрату близкого друга и коллеги Александра Гарбарчука в интервью изданию "Фокус". Заслуженный артист Украины долгое время мужественно боролся с тяжелым недугом - раком желудка.

По словам исполнительницы, вся команда и близкие знали об ухудшении его состояния, но отказывались верить в худший сценарий и до последней минуты надеялись на выздоровление. Руслана отметила, что Александр всегда оставался невероятно сильным и волевым человеком, который никогда не сдавался перед трудностями. Она призналась, что накануне трагедии испытывала тревожное предчувствие и практически не спала ночью, а уже утром узнала о самом страшном от родных.

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Руслана и Александр Гарбарчук / фото: instagram.com, Руслана

"Я знала, что его состояние ухудшается, но до последнего надеялись на чудо, что болезнь все же окажется слабее. Даже не позволяли себе думать иначе, даже тогда, когда уже было очень тяжело. Потому что он именно тот сильный и мощный человек, который не умеет проигрывать… Но все же произошло иначе", - поделилась Руслана.

Также артистка вспомнила тяжелые минуты, когда впервые услышала о смерти Александра. Руслана рассказала, что потеря близкого друга стала для нее личной болью. Певица призвала всех беречь и ценить своих близких.

Александр Гарбарчук - Евровидение / фото: instagram.com, Руслана

"Когда мама сказала, что Саши не стало, я сделала глубокий вдох, а выдохнуть было очень тяжело. Очень тяжело терять близких друзей… Поэтому так важно ценить каждое мгновение, когда они рядом", - призналась звезда.

Кто такой Александр Гарбарчук

Заслуженный артист Украины Александр Гарбарчук был многолетним солистом танцевального театра "Життя". Широкую известность он получил в 2004 году из-за выступления в составе балета певицы Русланы на конкурсе "Евровидение" с легендарным номером "Дикие танцы", который принес Украине первую победу в истории этого шоу.

Руслана Лыжичко / инфографика: Главред

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О персоне: Руслана Лыжичко Руслана Лыжичко или мононимно Руслана - украинская певица, музыкальный продюсер, автор-исполнитель. Народная артистка Украины (2004). Победительница музыкального конкурса Евровидение-2004.

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