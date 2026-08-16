Популярная украинская актриса стала мамой и показала фото

Кратко:
- Кого родила украинская актриса
- Что о ней известно
Популярная украинская актриса театра и кино Кристина Корчинская впервые стала мамой и показала фото радостного события.
На своей странице в Instagram артистка поделилась радостной новостью. "Уже неделю, как мы мама и папа. Спасибо Тебе, наше маленькое чудо", - написала актриса.
Как известно, актриса замужем за украинским предпринимателем Янисом Корчинским.
В театре имени Франко также поздравили актрису с рождением дочки. "Поздравляем счастливых родителей с этим невероятным событием! Пусть малыш растет здоровым, счастливым и каждый день дарит своим родным еще больше радости", - поздравили ее коллеги.
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О персоне: Кристина Корчинская
Кристина Корчинская - украинская актриса. Прославилась благодаря ролям "Кофе с кардамоном" и "Спіймати Кайдаша".
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