Популярная украинская актриса стала мамой и показала фото

Звезда украинских сериалов впервые стала мамой и поделилась радостью в социальных сетях.

https://stars.glavred.info/populyarnaya-ukrainskaya-aktrisa-stala-mamoy-i-pokazala-foto-10788926.html Ссылка скопирована

Кристина Корчинская стала мамой дочки / Коллаж Главред, фото Instagram/khrystyna_korchynska

Кратко:

Кого родила украинская актриса

Что о ней известно

Популярная украинская актриса театра и кино Кристина Корчинская впервые стала мамой и показала фото радостного события.

На своей странице в Instagram артистка поделилась радостной новостью. "Уже неделю, как мы мама и папа. Спасибо Тебе, наше маленькое чудо", - написала актриса.

видео дня

Кристина Корчинская впервые стала мамой / Фото Instagram/khrystyna_korchynska

Как известно, актриса замужем за украинским предпринимателем Янисом Корчинским.

Кристина Корчинская впервые стала мамой / Фото Instagram/khrystyna_korchynska

В театре имени Франко также поздравили актрису с рождением дочки. "Поздравляем счастливых родителей с этим невероятным событием! Пусть малыш растет здоровым, счастливым и каждый день дарит своим родным еще больше радости", - поздравили ее коллеги.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Ранее Главред сообщал, что украинский певец Арсен Мирзоян решился на перемены и показал результаты своего перевоплощения поклонникам.

Ранее также Принц Гарри и Меган Маркл столкнулись с очередным профессиональным ударом - их последний проект провалился, а эксперты уже рекомендуют паре на время уйти из публичного поля.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Кристина Корчинская Кристина Корчинская - украинская актриса. Прославилась благодаря ролям "Кофе с кардамоном" и "Спіймати Кайдаша".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред