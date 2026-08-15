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"Первый - без мамы": Подкопаева расстрогала обращением к особенному человеку

Кристина Трохимчук
15 августа 2026, 17:24
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Олимпийская чемпионка отмечает 48-летие.
Лилия Подкопаева
Лилия Подкопаева обратилась к ушедшей матери / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Лилия Подкопаева

Вы узнаете:

  • Какое нежное воспоминание о маме рассказала Лилия Подкопаева
  • Когда и где ушла из жизни мама украинской гимнастки

Легендарная украинская гимнастка и двукратная олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева 15 августа отмечает свой 48-й день рождения. В своем Instagram Подкопаева опубликовала редкий архивный снимок с мамой и ребенком, сопроводив его трогательной подписью.

В этом году личный праздник спортсменки пронизан глубокой грустью - это первый день рождения, который она встречает без любимой мамы, Людмилы Петриченко. Гимнастка призналась, что всегда первой звонила родителям в свой праздник, чтобы поблагодарить их за подаренную жизнь.

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Лилия Подкопаева с мамой
Лилия Подкопаева с мамой / фото: instagram.com, Лилия Подкопаева

"Сегодня мой день рождения. Первый - без мамы. Удивительно, как многое может измениться за год. Еще в прошлом году этот день звучал ее голосом в трубке. Я всегда звонила ей первой. Не за поздравлением - а чтобы сказать "спасибо"", - написала Лилия.

Гимнастка вспомнила, как 30 лет назад, после своего триумфа на Олимпийских играх в Атланте, сразу набрала родной дом. Трансляция шла глубокой ночью, и мама не смогла смотреть выступление из-за сильнейших эмоций.

Лилия Подкопаева обратилась к умершей маме
Лилия Подкопаева - обращение после смерти мамы / фото: instagram.com, Лилия Подкопаева

"Она ходила под окнами нашего дома, на улице Магистральной в Донецке, и молилась. Каждую минуту подходила ближе к окну, чтобы услышать голос комментатора - и тут же отходила, словно боясь нарушить силу своей молитвы. В этом году позвонить некому. Но я все равно говорю: мама, спасибо тебе", - поделилась воспоминаниями Подкопаева.

Мама гимнастки Людмила Петриченко ушла из жизни 11 апреля 2026 года. Семья предпочла не разглашать причину смерти, однако известно, что родные до самого конца пытались спасти ее. Церемония прощания прошла в Атланте (США). Ранее спортсменка делилась, что родные до последнего вздоха и надежды боролись за жизнь Людмилы. Она признавалась, что без мамы везде чувствует одиночество и пустоту, ведь та была достойна всего самого лучшего. Смерть близкого человека стала для Лилии Подкопаевой сильнейшим ударом.

Лилия Подкопаева
Лилия Подкопаева / инфографика: Главред

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Ранее Главред сообщал, что Леся Никитюк восхитила фанатов смелой фотосессией. Спустя год после рождения первенца 38-летняя украинская телеведущая опубликовала в Instagram кадры, на которых продемонстрировала идеальные формы.

Также путинист Филипп Киркоров не смог сдержать слез, размышляя о неизбежном старении и прощании со сценой. Размышления о возрасте и прощании со зрителями настолько напугали его, что певец откровенно признался: пугает перспектива выезжать на сцену в инвалидной коляске.

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О персоне: Лилия Подкопаева

Лилия Подкопаева - украинская гимнастка, заслуженный мастер спорта Украины (1994), судья международной категории. Обладательница Кубка Европы (1995), 45 золотых, 21 серебряной и 14 бронзовых медалей. Абсолютная чемпионка мира по спортивной гимнастике (1995), чемпионка Европы (1996), Олимпийская чемпионка Игр в Атланте (1996), сообщает Википедия.

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