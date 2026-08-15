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"Сделали парную татуировку": Денисенко показала "ангельский" символ на теле

Кристина Трохимчук
15 августа 2026, 10:45
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Актриса и ее супруг увековечили дату бракосочетания на теле.
Наталка Денисенко - татуировка
Наталка Денисенко - татуировка / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Наталка Денисенко

Вы узнаете:

  • Как Наталка Денисенко отпраздновала свою свадьбу
  • Какую парную татуировку сделали Наталка Денисенко и Юрий Ярошенко

Популярная актриса Наталка Денисенко и ее муж, модель Юрий Ярошенко, продолжают делиться в Instagram яркими моментами своей свадьбы. В один из дней торжества пара отправилась в тату-салон, чтобы воплотить давнюю мечту - оставить на теле символичное напоминание о дне создания семьи.

Супруги поженились 8 августа и решили набить на руках три восьмерки. Юрий выбрал для татуировки классический черный цвет, а Наталья отдала предпочтение белым чернилам. Как выяснилось, такую же гравировку из трех восьмерок, напоминающих знаки бесконечности, пара нанесла и на свои обручальные кольца.

видео дня
Наталка Денисенко - свадьба
Наталка Денисенко - свадьба / скрин из видео

"В наш день мы сделали такую парную татуировку со скрытым смыслом. И на кольцах у нас тоже такая гравировка. Три восьмерки как три бесконечности любви. 8.08.2026 в сумме эта дата 8+08+2+02+6=26, 2+6=8, тоже 8. Наша ангельская нумерология. Особые воспоминания на всю жизнь", - поделилась счастливая Денисенко.

В тату-салоне для молодоженов устроили настоящий праздничный прием. Как рассказал Ярошенко, их встретили в лучших романтических традициях - с цветами, праздничными шарами, приятной музыкой и безалкогольным просекко.

Татуировки Наталки Денисенко и Юрия Ярошенко
Татуировки Наталки Денисенко и Юрия Ярошенко / скрин из видео

К слову, в комментариях под публикацией Наталка Денисенко призналась подписчикам, что они с Юрием приняли совместное решение полностью отказаться от употребления алкоголя.

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О персоне: Наталка Денисенко

Наталка Денисенко - украинская актриса кино, театра и дубляжа. Пробует свои силы в режиссуре. Наиболее известна ролями в сериалах "Віталька", "Село на мільйон", "Кріпосна", "Папаньки-2" и пр.

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