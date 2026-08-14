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Звезда "Лиги смеха" разводится с женой после слухов об измене - что произошло

Кристина Трохимчук
14 августа 2026, 16:02
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Тернопольский горрайонный суд назначил заседание по делу о расторжении брака юмориста.
Виктор Гевко разводится
Виктор Гевко разводится / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Виктор Гевко; скрин из видео

Вы узнаете:

  • Комик Виктор Гевко разводится
  • Что известно о судебном процессе

Известный украинский комик, актер и звезда "Лиги смеха" Виктор Гевко и его супруга Наталья официально готовятся поставить точку в отношениях. Информация об этом появилась на официальном сайте Тернопольского горрайонного суда.

Пара решилась на развод после 14 лет совместной жизни. Инициатором расставания выступила жена юмориста. Судебное заседание назначено на 17 августа.

видео дня
Развод Виктора Гевко
Развод Виктора Гевко / официальный сайт Тернопольского горрайонного суда

Судя по всему, к официальному шагу пара шла давно. На страницах Натальи в социальных сетях уже длительное время не появляются совместные кадры с мужем - женщина показывает свою жизнь и отдых отдельно. Сам Виктор и его жена пока воздерживаются от публичных комментариев и не раскрывают причин распада семьи.

В связи с новостью о разводе в сети вспомнили громкий инцидент 2020 года, когда личная жизнь актера оказалась в центре внимания. Тогда Виктор Гевко ввязался в драку в Тернополе и получил травмы.

Виктор Гевко с женой и сыном
Виктор Гевко с женой и сыном / фото: instagram.com, Виктор Гевко

В то время ходили слухи, что причиной конфликта могла стать возможная измена Натальи, а участником стычки якобы был ее ухажер. Позже в интервью Славе Демину комик отказался подтверждать или опровергать слухи об измене, предпочтя не выносить личные проблемы на всеобщее обозрение.

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О шоу: Лига Смеха

Лига Смеха - телевизионное юмористическое шоу от Студии Квартал-95, сообщает Википедия. Впервые вышло на экраны в феврале 2015 года. После начала полномасштабной войны в Украине проэкт приобрел не только развлекательную, но и благотворительную миссию. Так команды-участники обновленного шоу "Лига Смеха. Волонтерский десант" сражаются за право осуществления благотворительной инициативы для украинских защитников.

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