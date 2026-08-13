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"Будущее неизвестно": Николь Кидман впервые высказалась о разводе после 19 лет брака

Виталий Кирсанов
13 августа 2026, 17:55
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Николь Кидман призналась, что развод стал для нее неожиданностью.
Николь Кидман призналась, что развод стал для нее неожиданностью
Николь Кидман призналась, что развод стал для нее неожиданностью / коллаж: Главред, фото: instagram.com/nicolekidman

Кратко:

  • Именно Кидман инициировала расторжение брака
  • Актриса призналась, что нынешний период стал для нее непростым

Голливудская актриса Николь Кидман впервые откровенно высказалась о разводе с австралийским музыкантом Китом Урбаном после 19 лет совместной жизни. Свои переживания звезда рассказала в интервью британскому Vogue.

Как отмечает издание, именно Кидман инициировала расторжение брака, указав причиной "непримиримые противоречия". Бывшие супруги договорились о совместной опеке над детьми и решили не требовать друг от друга алиментов.

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Актриса призналась, что нынешний период стал для нее непростым. По словам Кидман, она представляла свое будущее совершенно иначе и не была готова к такому повороту событий.

"У меня было другое представление о том, какой будет моя жизнь, но теперь она такая. Ты строишь планы, представляешь, как все должно быть, а потом приходится подстраиваться. Будущее мне сейчас совершенно неизвестно", - призналась Николь.

Развод Николь Кидман и Кита Урбана

В октябре 2025 года австралийская актриса Николь Кидман подала на развод с кантри-певцом Китом Урбаном после 19 лет вместе. Никто не догадывался о проблемах в их семье, ведь еще в июне Николь поздравляла мужа с годовщиной.

В начале января завершился бракоразводный процесс между Николь Кидман и Китом Урбаном. Пара не разглашает причины расставания, но в близком окружении артистов говорят, что 19-летний брак закончился из-за новой женщины в жизни Урбана.

Николь Кидман уже заподозрили в романе с известным актером.

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О персоне: Николь Кидман

Николь Кидман - австралийская и американская актриса, певица, продюсер и посол доброй воли ЮНИСЕФ. По данным Википедии, лауреат премии "Оскар" 2003 года за роль Вирджинии Вулф в фильме "Часы" (первая актриса из Австралии, получившая эту награду в номинации "Лучшая женская роль"). Обладательница именной звезды на Голливудской "Аллее славы".

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