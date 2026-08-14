Киллер в Польше готовил покушение на украинского рэпера: СМИ назвали имя артиста

Ранее ФСБ РФ обвинила рэпера в контроле и организации логистики поставок беспилотников в Московскую область.

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Киллер в Польше готовил покушение на украинского рэпера / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kyivstoner

Кратко:

В Кремле заявляют, что Киевстонер якобы сотрудничает с украинскими спецслужбами

Сам рэпер обвинения отвергает

Украинский видеоблогер и рэпер Слевин Дадян, известный под псевдонимом Киевстонер, во время пребывания в Польше мог стать целью российского киллера. По данным польской радиостанции RMF FM, убийство якобы было организовано российскими спецслужбами.

Как отмечает издание, речь идет о Слевине Дадяне, настоящее имя которого - Альберт Васильев. Ранее Федеральная служба безопасности России обвинила его в контроле и организации логистики поставок беспилотников в Московскую область. По версии российских силовиков, дроны предназначались для атак на стратегические объекты в Москве и Подмосковье.

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Утверждалось, что беспилотники должны были нелегально доставляться из Словакии через территорию Польши и Беларуси. После этого музыканта внесли в российский перечень лиц, которых власти обвиняют в причастности к экстремистской и террористической деятельности.

В Кремле также заявляют, что Киевстонер якобы сотрудничает с украинскими спецслужбами. Сам рэпер эти обвинения отвергает.

Широкую популярность Слевин Дадян получил благодаря коротким юмористическим роликам, которые публиковал в интернете. Кроме того, он был одним из основателей популярной украинской группы "Грибы".

До начала полномасштабного вторжения России в Украину Дадян много времени проводил в Москве, где сотрудничал с известным российским рэпером Василием Вакуленко, выступающим под псевдонимом Баста.

Из-за своей деятельности в России еще после аннексии Крыма и начала войны на Донбассе Киевстонер неоднократно подвергался критике со стороны украинских СМИ.

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О персоне: Киевстонер Kyivstoner (Киевстонер) - украинский рэпер, блогер, видеоблогер и актер, получивший широкую популярность благодаря своему специфическому юмору, скетчам и участию в музыкальных проектах. Настоящее имя артиста - Альберт Викторович Васильев. По его словам, у него также есть американский паспорт на имя Слевин Дадян. Родился 31 декабря 1991 года в Киеве. В 19 лет уехал в США, где учился на режиссера. Там он начал снимать юмористические короткие ролики (вайны) под псевдонимом "Бюджетный Гай Ричи", в которых сам играл всех персонажей, используя сочный суржик и дворовой сленг. В 2016-2017 годах стал участником суперпопулярной украинской группы "Грибы". Он не читал рэп в основных куплетах, но создавал для проекта комедийные интерлюдии и скетчи, которые стали визитной карточкой клипов (например, в хите "Тает лёд") и концертов группы. После ухода из "Грибов" занялся сольным музыкальным творчеством (выпускал треки под проектами Неизвестность, FEARMUCH и др.). Выпустил несколько альбомов ("Хайпоголик", "Banger", "Лютая попса"). До 2022 года много времени проводил в Москве, сотрудничал с российским рэпером Бастой (Василием Вакуленко), был соведущим популярного YouTube-шоу "GazLive" и снимался в российском кино (например, в фильме "Майор Гром: Чумной Доктор"), из-за чего подвергался критике в Украине. После начала полномасштабной войны в феврале 2022 года Васильев смог выехать с маленьким сыном и женой из Киева в США, где находился следующие два года. С 2024 года публично заявляет, что проживает с семьей в Словакии. Продолжает музыкальную деятельность, а также занимается киберспортом.

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