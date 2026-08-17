Хайден Панеттьери внезапно умерла в 36 лет: что известно о смерти экс-невесты Кличко

Панеттьери недавно выпустила мемуары о своей жизни. В книге она рассказала о зависимости и пережитых травмах.

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Хайден Панеттьери умерла на 37-м году жизни / Коллаж: Главред, фото: instagram.com/haydenpanettiere

Кратко:

Хайден Панеттьери умерла в возрасте 36 лет

Причина смерти актрисы пока не раскрывается

Она известна по сериалам "Герои" и "Нэшвилл"

Американская актриса и бывшая невеста украинского боксера Владимира Кличко Хайден Панеттьери умерла в возрасте 36 лет. Информацию подтвердил представитель актрисы.

Как пишет ABC News, причина смерти Хайден Панеттьери пока не раскрывается.

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О смерти звезды сериалов "Герои" и "Нэшвилл" сообщил её отец Скип Панеттьери.

"С глубокой скорбью мы сообщаем о трагической смерти нашей любимой Хайден. Она была невероятно ярким человеком и настоящей силой природы, дарившей безмерную любовь и радость всем, кто ее знал, и миллионам людей, которые видели ее на экране", - говорится в заявлении ее отца Скипа Панеттьери.

На данный момент дополнительные подробности обстоятельств смерти Панеттьери не сообщаются. Отец актрисы попросил уважать личную жизнь семьи, пока близкие пытаются пережить эту немыслимую утрату.

Кто такая Хайден Панеттьери

Хайден Панеттьери начала карьеру еще в детстве и за долгие годы сыграла множество ролей в кино и на телевидении. В частности, она снялась в популярном сериале "Герои" и в музыкальной драме "Нэшвилл".

Она также снималась в фильмах "Помни титанов", "Моя мама - волшебница", "Ледяная принцесса" и "Крик 4".

Хайден Панеттьери была матерью одного ребенка - дочери Кайи Кличко, которая родилась в 2014 году.

Хайден Панеттьери и Владимир Кличко / klitschko-brothers.com

В мае 2026 года она выпустила мемуары под названием "Это я: Расплата". На страницах книги она открыто рассказывала о трудностях, с которыми столкнулась еще в детстве, став звездой, и о проблемах во взрослой жизни.

В описании книги говорится, что актриса впервые позволила читателям заглянуть в ее личную жизнь, рассказав о послеродовой депрессии, зависимости и восстановлении, пережитых травмах, домашнем насилии и утрате.

В интервью программе "Good Morning America" в 2022 году Панеттьери откровенно рассказала о борьбе с алкоголизмом и послеродовой депрессией.

"Я не понимала, где заканчивался алкоголизм и начиналась послеродовая депрессия. Я совершенно себя измотала", - призналась актриса.

Она также рассказала, что годы после работы в сериале "Нэшвилл" были для нее непростыми.

"Предыдущие годы тоже были для меня очень тяжелыми. Мне просто нужно было сделать перерыв", - заявила Панеттьери.

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Как писал Главред, Хайден Панеттьери откровенно рассказала о непростых взаимоотношениях с экс-возлюбленным. В частности, она призналась, что Кличко отменил бракосочетание в последний момент.

11-летняя дочь Кличко и Панеттьери - Кая - называет свою маму "Бритни" в честь одной из культовых ролей актрисы.

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Об источнике: ABC News ABC News - американский новостной телеканал сети American Broadcasting Company, который был запущен 15 июня 1945 года. Сотрудничает с дочерним спутниковым ABC Network и радио Citadel Media. ABC News в настоящее время принадлежит ABC Entertainment Group, части корпорации The Walt Disney Company, пишет Википедия.

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