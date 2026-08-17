Жаловалась на сильные боли: что произошло с Хайден Панеттьери перед смертью

Вы узнаете:
- Что произошло за день до смерти Хайден Панеттьери
- На что жаловалась актриса в последний год жизни
Сегодня, 17 августа, стало известно о внезапной смерти голливудской актрисы Хайден Панеттьери - экс-невесты Владимира Кличко и матери его дочери. TMZ раскрыли, что происходило в последние дни жизни знаменитости.
Правоохранительные органы подтвердили, что полиция выезжала на вызов, связанный с Хайден Панеттьери, и в настоящее время по факту ее смерти ведется расследование. При этом близкие к актрисе источники сообщили, что на протяжении последнего года она регулярно жаловалась на сильные боли в спине.
Также незадолго до трагедии Панеттьери снова возобновила общение со своим скандальным экс-возлюбленным Брайаном Хикерсоном, отношения с которым ранее неоднократно сопровождались громкими разбирательствами из-за домашнего насилия с его стороны.
По данным инсайдеров, в субботу - за день до смерти - Хайден вместе с Брайаном вылетела из Лос-Анджелеса на юг страны. В то же время эта информация пока не получила официального подтверждения. Семья Хикерсона уже осведомлена о произошедшем.
Как сообщает NBC News со ссылкой на правоохранительные органы, вызов в службу спасения 911 поступил около 13:50 в воскресенье, 16 августа. Прибывшие на место медики и полицейские обнаружили женщину без сознания. Несмотря на попытки оказать первую помощь, спасти Хайден не удалось - ее смерть констатировали прямо на месте. Точная причина смерти 36-летней актрисы на данный момент не установлена и официально не разглашается, при этом сообщений о возможном суициде не поступало.
Напомним, что в последние годы Панеттьери тяжело переживала гибель своего младшего брата Жансена, скончавшегося в 2023 году в возрасте 28 лет от кардиомегалии (увеличения размеров и массы сердца) в сочетании с осложнениями на аортальном клапане.
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Также 17 августа ушла из жизни 36-летняя американская актриса Хайден Панеттьери, бывшая невеста Владимира Кличко. Хотя их общая дочь Кайя-Евдокия все время проживает с отцом, девочке удавалось сохранять близкие и теплые отношения с мамой.
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Про персону: Хайден Панеттьери
Хайден Пенеттьери - американская актриса и певица. В 11 лет получила премию молодого актёра за роль Шерил Йост в диснеевском "Вспоминая Титанов". Вторая премия ей досталась за роль Клэр Беннет в сериале "Герои". С 2012 по 2016 год она играла роль певицы Джульетты Барнс в телесериале "Нэшвилл", которая принесла ей номинации на премию "Золотой глобус" за лучшую женскую роль второго плана в 2012 и 2013 годах.
С 2009 года Хейден встречалась с боксёром Владимиром Кличко; их помолвка состоялась в 2013 году. В августе 2018 года стало известно, что пара рассталась.
У бывшей пары есть дочь - Кайя-Евдокия Кличко
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