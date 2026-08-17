Жаловалась на сильные боли: что произошло с Хайден Панеттьери перед смертью

СМИ раскрыли неизвестные обстоятельства последних дней жизни голливудской актрисы.

https://stars.glavred.info/zhalovalas-na-silnye-boli-chto-proizoshlo-s-hayden-panetteri-pered-smertyu-10789079.html Ссылка скопирована

Хайден Панеттьери умерла / коллаж: Главред, фото: скрин из видео; pexels.com

Вы узнаете:

Что произошло за день до смерти Хайден Панеттьери

На что жаловалась актриса в последний год жизни

Сегодня, 17 августа, стало известно о внезапной смерти голливудской актрисы Хайден Панеттьери - экс-невесты Владимира Кличко и матери его дочери. TMZ раскрыли, что происходило в последние дни жизни знаменитости.

Правоохранительные органы подтвердили, что полиция выезжала на вызов, связанный с Хайден Панеттьери, и в настоящее время по факту ее смерти ведется расследование. При этом близкие к актрисе источники сообщили, что на протяжении последнего года она регулярно жаловалась на сильные боли в спине.

видео дня

Последнее фото Хайден Панеттьери / фото: instagram.com, Хайден Панеттьери

Также незадолго до трагедии Панеттьери снова возобновила общение со своим скандальным экс-возлюбленным Брайаном Хикерсоном, отношения с которым ранее неоднократно сопровождались громкими разбирательствами из-за домашнего насилия с его стороны.

По данным инсайдеров, в субботу - за день до смерти - Хайден вместе с Брайаном вылетела из Лос-Анджелеса на юг страны. В то же время эта информация пока не получила официального подтверждения. Семья Хикерсона уже осведомлена о произошедшем.

Хайден Панеттьери - причина смерти / фото: instagram.com, Хайден Панеттьери

Как сообщает NBC News со ссылкой на правоохранительные органы, вызов в службу спасения 911 поступил около 13:50 в воскресенье, 16 августа. Прибывшие на место медики и полицейские обнаружили женщину без сознания. Несмотря на попытки оказать первую помощь, спасти Хайден не удалось - ее смерть констатировали прямо на месте. Точная причина смерти 36-летней актрисы на данный момент не установлена и официально не разглашается, при этом сообщений о возможном суициде не поступало.

Напомним, что в последние годы Панеттьери тяжело переживала гибель своего младшего брата Жансена, скончавшегося в 2023 году в возрасте 28 лет от кардиомегалии (увеличения размеров и массы сердца) в сочетании с осложнениями на аортальном клапане.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что после долгого молчания Лидия Таран дала откровенное интервью, рассказав о своей жизни на две страны. Известная украинская телеведущая и корреспондентка призналась, что постоянно курсирует между Францией и Украиной.

Также 17 августа ушла из жизни 36-летняя американская актриса Хайден Панеттьери, бывшая невеста Владимира Кличко. Хотя их общая дочь Кайя-Евдокия все время проживает с отцом, девочке удавалось сохранять близкие и теплые отношения с мамой.

Читайте также:

Про персону: Хайден Панеттьери Хайден Пенеттьери - американская актриса и певица. В 11 лет получила премию молодого актёра за роль Шерил Йост в диснеевском "Вспоминая Титанов". Вторая премия ей досталась за роль Клэр Беннет в сериале "Герои". С 2012 по 2016 год она играла роль певицы Джульетты Барнс в телесериале "Нэшвилл", которая принесла ей номинации на премию "Золотой глобус" за лучшую женскую роль второго плана в 2012 и 2013 годах.

С 2009 года Хейден встречалась с боксёром Владимиром Кличко; их помолвка состоялась в 2013 году. В августе 2018 года стало известно, что пара рассталась.

У бывшей пары есть дочь - Кайя-Евдокия Кличко

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред