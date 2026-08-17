Не называла Панеттьери мамой: где сейчас 11-летняя дочь Кличко, потерявшая мать

После трагического известия о смерти 36-летней актрисы Хайден Панеттьери в сети снова заговорили о ее единственной дочери Кае-Евдокии.

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Хайден Панеттьери - дочь / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Хайден Панеттьери; facebook.com, Хайден Панеттьери

Вы узнаете:

Где сейчас проживает 11-летняя Кая-Евдокия

Какими были отношения между дочкой и матерью Хайден Панеттьери

Сегодня, 17 августа, стало известно о внезапной смерти 36-летней актрисы Хайден Панеттьери - экс-невесты Владимира Кличко и матери его дочери. Главред расскажет, что известно о ребенке боксера и покойной актрисы.

Когда родилась дочь Владимира Кличко и Хайден Панеттьери

История любви легендарного украинского боксера Владимира Кличко и американской актрисы Хайден Панеттьери началась с помолвки в 2013 году. Уже 9 декабря 2014 года на Гавайях у пары родилась дочь, которой дали двойное имя - Кая-Евдокия. Летом 2015 года малышку крестили в Киево-Печерской лавре.

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Владимир Кличко и Хайден Панеттьери с дочерью / фото: facebook.com, Хайден Панеттьери

Почему дочь Хайден Панеттьери не жила с матерью

После расставания пары в 2018 году и из-за личных проблем актрисы с зависимостями воспитанием девочки занялся отец. Кличко перевез дочь в Киев, где она росла под опекой отца и бабушки Веры Ульяновны.

Несмотря на то, что Кая-Евдокия постоянно живет с отцом, с матерью она сохраняла теплую связь. На проекте CBS Mornings Панеттьери признавалась, что расстояние не помешало им выстроить прекрасные отношения - они часто созванивались и виделись при первой возможности.

Как выглядит дочь Хайден Панеттьери и Владимира Кличко / фото: twitter.com, Хайден Панеттьери

Что Хайден Панеттьери говорила о дочери

По словам Панеттьери, с возрастом дочь становилась все ближе к ней.

"Ей сейчас 11 и она звонит мамочке все больше и больше", - сообщила актриса.

Несмотря на это, дочь не называла Хайден "мамой". Вместо этого она обращалась к ней по имени Бритни - в честь героини фильма "Добейся успеха: Все или ничего", которую Панеттьери сыграла на экране. Как выяснилось, друзья Каи-Евдокии оказались большими фанатами этой комедии.

"Я поняла, что она говорит о "Добейся успеха: Все или ничего", потому что ее друзья - фанаты "Добейся успеха: Все или ничего", - рассказала знаменитость.

Владимир Кличко с дочерью / фото: twitter.com, Хайден Панеттьери

Хайден Панеттьери умерла – причина смерти

Американская актриса и бывшая невеста Владимира Кличко Хайден Панеттьери скоропостижно скончалась на 37-м году жизни. О трагедии сообщил ее отец Скип Панеттьери, попросив поклонников и журналистов уважать приватность семьи в этот тяжелый период. Официальные причины смерти звезды сериалов "Герои" и "Нэшвилл" пока не разглашаются.

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Ранее Главред сообщал, что свое 48-летие двукратная олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева решила встретить с особенной теплотой. В праздничный день легенда украинской гимнастики показала редкий архивный кадр с мамой и ребенком, добавив к нему трогательное признание.

Также Леся Никитюк восхитила фанатов новой стильной фотосессией. Спустя год после рождения первенца 38-летняя украинская телеведущая поделилась в Instagram снимками, на которых продемонстрировала идеальный живот и безупречную фигуру.

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Про персону: Хайден Панеттьери Хайден Пенеттьери - американская актриса и певица. В 11 лет получила премию молодого актёра за роль Шерил Йост в диснеевском "Вспоминая Титанов". Вторая премия ей досталась за роль Клэр Беннет в сериале "Герои". С 2012 по 2016 год она играла роль певицы Джульетты Барнс в телесериале "Нэшвилл", которая принесла ей номинации на премию "Золотой глобус" за лучшую женскую роль второго плана в 2012 и 2013 годах.

С 2009 года Хейден встречалась с боксёром Владимиром Кличко; их помолвка состоялась в 2013 году. В августе 2018 года стало известно, что пара рассталась.

У бывшей пары есть дочь - Кайя-Евдокия Кличко

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