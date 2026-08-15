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Прислала тело в мусорном мешке: мать Яниса Тиммы сделала признание о Седоковой

Алена Кюпели
15 августа 2026, 22:13
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Подробности брака Седоковой с Янисом Тиммой не перестают удивлять.
Анна Седокова назвала семью экс-мужа жадными бездельниками
Анна Седокова назвала семью экс-мужа жадными бездельниками / коллаж: Главред, фото: instagram.com/annasedokova, instagram.com/janis.timma

Кратко:

  • Что сделала предательница с телом футболиста
  • Как отреагировала его мать

Мать латвийского баскетболиста Яниса Тиммы Аусма впервые подробно рассказала об отношениях сына с предательницей Украины Анной Седоковой.

Как пишут российские пропагандисты, женщина призналась, что после свадьбы спортсмен постепенно отдалился от родных, а общение с семьей стало значительно реже.

видео дня

По словам Аусмы, о свадьбе сына с певицей она узнала лишь на следующий день. Янис и Анна прислали ей фотографию и сообщили, что официально стали мужем и женой. При этом отношения пара долгое время старалась не афишировать.

Седокова и ее самоуверенность
Седокова продолжает жить, а Тимма похоронен / Скриншот видео

Поначалу, как утверждает мать спортсмена, ничто не предвещало серьезного конфликта. Янис продолжал общаться с родными и сыном Кристианом от первого брака. Однако со временем ситуация изменилась.

Аусма заявила, что Седокова якобы стала ограничивать общение мужа с семьей. Звонки сына становились все реже, а запланированные поездки к родным неоднократно срывались.

"Она начала как будто отрезать его от семьи", - рассказала мать Тиммы. По ее словам, спортсмен все же находил возможность тайно поддерживать связь с сыном и родителями.

Последний раз Аусма видела Яниса в октябре 2024 года. Женщина утверждает, что тогда сын говорил о намерении развестись с Седоковой и планировал продолжить карьеру в баскетболе.

Седокова - в своем репертуаре
Седокова - в своем репертуаре / Фото Instagram/annasedokova

О смерти Тиммы мать узнала из новостей по радио. Она попыталась связаться с Седоковой, однако, по ее словам, певица не отвечала на звонки.

Аусма также заявила о претензиях к бывшей невестке из-за обстоятельств передачи тела сына семье. По ее словам, Яниса доставили в Латвию без одежды и в пластиковом мешке.

"Я простила бы ей то, что она оставила Яниса без копейки, без всего имущества. Он заработал бы еще! Я простила бы ей даже то, что она разрушила нашу семью и рассорила нас с сыном. Мы все равно успели помириться, материнская любовь преодолевает все. Но я никогда в жизни не прощу ей того, что тело сына мне прислали в пластиковом мешке", - говорит мать спортсмена.

Сейчас между родителями Тиммы и Седоковой продолжается судебное разбирательство. Очередное заседание Останкинского суда Москвы ожидается в ближайшее время. На фоне процесса родственники спортсмена продолжают публично рассказывать о его отношениях с певицей, тогда как сама Седокова ранее отвергала обвинения и заявляла, что была эмоционально и физически истощена после смерти мужа.

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Ранее Главред сообщал, что Брюс Уиллис неожиданно появился на свадьбе дочери Таллулы, которая вышла замуж за музыканта Джастина Эйси. Издание Vogue опубликовало эксклюзивные свадебные снимки, подтвердив, что 71-летний артист лично присутствовал на церемонии.

Ранее также разведенная российская певица Алсу, которая молчит о военном вторжении террористической России в мирную Украину, впервые за всю свою публичную жизнь, показала фото в купальнике.

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О персоне: Анна Седокова

Анна Седокова - украинская поп-певица. Получила известность в 2000 году, став ведущей утреннего шоу "Подъем". Она попала в "ВИА Гру" в 2002 году после решения продюсеров расширить состав до трио. Покинув группу в 2004 году, Седокова начала сольную карьеру. Она была замужем три раза и имеет троих детей от разных мужей. Последний муж Седоковой Янис Тимма покончил жизнь самоубийством. Его родственники пытаются привлечь к ответственности Седокову, считая ее виновной в смерти баскетболиста.

Седокова предательски молчит о войне в Украине, а также продолжает строить свою карьеру в террористической России.

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