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Экс-жена Дмитрия Комарова показалась в объятиях мужчины и раскрыла его личность

Виталий Кирсанов
17 августа 2026, 13:07
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Александра Кучеренко рассказала, что брат с первых дней ее жизни остается одним из самых близких людей и всегда поддерживает ее.
Экс-жена Дмитрия Комарова показалась в объятиях мужчины
Экс-жена Дмитрия Комарова показалась в объятиях мужчины / коллаж: Главред, фото: instagram.com/aakucherenko

Кратко:

  • Александра Кучеренко играла в теннис со своим братом
  • По словам модели, ей повезло получить "безлимитный абонемент" на поддержку брата

Украинская модель и телеведущая Александра Кучеренко, которая в прошлом году рассталась с ведущим Дмитрием Комаровым, поделилась снимками с мужчиной. Поклонники обратили внимание на кадры, сделанные на теннисном корте.

Фотографии Кучеренко опубликовала в своем Instagram. На снимках рядом с ней находится мужчина по имени Дмитрий. Позже модель объяснила, что это ее родной брат.

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Александра рассказала, что брат с первых дней ее жизни остается одним из самых близких людей и всегда поддерживает ее. Несмотря на расстояние между Киевом и Днепром, они сохраняют тесную связь.

"Мои самые длительные отношения. Ведь мы знакомы с первых дней моей жизни", - написала Кучеренко.

Она также с юмором отметила, что единственным местом, где они оказываются по разные стороны, является теннисный корт. По словам модели, ей повезло получить "безлимитный абонемент" на поддержку брата - как моральную, так и адвокатскую.

Александра Кучеренко и Дмитрий Комаров состояли в браке пять лет. Некоторое время супруги не комментировали появившиеся слухи о проблемах в отношениях и практически не появлялись вместе на публике.

Официально о завершении их отношений Комаров сообщил 13 марта 2025 года, подтвердив информацию о разводе.

Экс-жена Дмитрия Комарова показалась в объятиях мужчины
Экс-жена Дмитрия Комарова показалась в объятиях мужчины / Фото: instagram.com/aakucherenko

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О персоне: Александра Кучеренко

Александра Кучеренко - обладательница титула Мисс Украина 2016, украинская журналистка, ведущая программы "Звездный спорт" на телеканале ICTV, профессиональная танцовщица, модель, куратор благотворительного проекта "Наставничество". Ведущая футбольных и спортивных программ на телеканалах Megogo Футбол, Megogo Спорт, сообщает Википедия.

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