"Операцию сделали": жених-военный Леси Никитюк попал в больницу

30-летний военнослужащий Дмитрий Бабчук оказался в госпитале.

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Дмитрий Бабчук в больнице / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Дмитрий Бабчук

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Что случилось с возлюбленным Леси Никитюк

В каком состоянии Дмитрий Бабчук

Возлюбленный популярной украинской телеведущей Леси Никитюк Дмитрий Бабчук перенес хирургическое вмешательство. Фотографию из больницы 30-летний военный опубликовал в своем Instagram.

Причины госпитализации Дмитрий уточнять не стал, но заверил подписчиков, что хирургическое вмешательство прошло успешно. На опубликованном фото он позирует на койке с загипсованной ногой и показывает знак победы.

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Дмитрий Бабчук - операция / фото: instagram.com, Дмитрий Бабчук

"Операцию сделали, лапку починили, скоро на службу уже. Работайте, братья", - оптимистично подписал снимок Бабчук.

Телеведущая не осталась в стороне и решила разрядить обстановку, поддержав любимого в своей фирменной шутливой манере. Никитюк перепостила кадр с гипсом Дмитрия и прикрепила мем с длинными прозрачными туфлями.

Леся Никитюк про операцию жениха / фото: instagram.com, Леся Никитюк

"Я тогда тебе такие на размер больше возьму!" - подшутила над загипсованной ногой жениха Леся.

Леся Никитюк / инфографика: Главред

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О персоне: Леся Никитюк Леся Ивановна Никитюк - украинская телеведущая, журналистка, актриса, блогер. Бывшая ведущая телепередачи Орел и Решка. После полномасштабного нападения России на Украину Леся Никитюк начала выпускать на Youtube пародийные песни ("Села птица", "Песня о крейсере "Москва", а также - вместе со Степаном Гигой - "Этот сон"), сообщает Википедия.

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