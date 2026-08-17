"Операцию сделали": жених-военный Леси Никитюк попал в больницу

Вы узнаете:
- Что случилось с возлюбленным Леси Никитюк
- В каком состоянии Дмитрий Бабчук
Возлюбленный популярной украинской телеведущей Леси Никитюк Дмитрий Бабчук перенес хирургическое вмешательство. Фотографию из больницы 30-летний военный опубликовал в своем Instagram.
Причины госпитализации Дмитрий уточнять не стал, но заверил подписчиков, что хирургическое вмешательство прошло успешно. На опубликованном фото он позирует на койке с загипсованной ногой и показывает знак победы.
"Операцию сделали, лапку починили, скоро на службу уже. Работайте, братья", - оптимистично подписал снимок Бабчук.
Телеведущая не осталась в стороне и решила разрядить обстановку, поддержав любимого в своей фирменной шутливой манере. Никитюк перепостила кадр с гипсом Дмитрия и прикрепила мем с длинными прозрачными туфлями.
"Я тогда тебе такие на размер больше возьму!" - подшутила над загипсованной ногой жениха Леся.
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О персоне: Леся Никитюк
Леся Ивановна Никитюк - украинская телеведущая, журналистка, актриса, блогер. Бывшая ведущая телепередачи Орел и Решка. После полномасштабного нападения России на Украину Леся Никитюк начала выпускать на Youtube пародийные песни ("Села птица", "Песня о крейсере "Москва", а также - вместе со Степаном Гигой - "Этот сон"), сообщает Википедия.
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