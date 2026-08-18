Оставалось 5 лет жизни: Хайден Панеттьери боролась с тяжелой болезнью

Вы узнаете:
- Какое страшное предупреждение получила Хейден Панеттьери от врачей
- Что стало причиной зависимости актрисы и к чему это привело
Голливудская актриса Хайден Панеттьери незадолго до смерти оставила откровенные мемуары "This Is Me: A Reckoning" ("Это я: Расплата"), которые вышли в свет в мае 2026 года. В своей книге артистка подробно описала тяжелую борьбу с алкогольной зависимостью, а также раскрыла пугающие подробности своего диагноза, сообщает Men’s Journal.
По словам Панеттьери, еще несколько лет назад медики предупредили ее о катастрофических последствиях пагубной привычки. Врач прямо заявил звезде: если она не прекратит пить алкоголь, то сможет прожить максимум пять лет. После этого предупреждения в 2020 году актриса решилась на курс лечения и прошла реабилитацию.
Артистка признавалась, что алкоголь стал для нее единственной попыткой заглушить эмоциональную боль, но со временем привычка переросла в опасное заболевание. Зависимость формировалась годами на фоне тяжелой послеродовой депрессии, колоссального давления из-за ранней славы и проблем в личной жизни. Панеттьери подробно описала и тяжелые симптомы абстиненции - тошноту, сильную тревогу, дрожь и проблемы с печенью.
"Она описала, как алкоголь стал способом заглушить себя, когда она не знала, как иначе справиться", - цитируют мемуары СМИ.
Несмотря на длительные попытки восстановить здоровье и пройденные курсы реабилитации, прожить дольше отведенного ей времени не удалось. В экстренном вызове, поступившем в службы спасения на место ее гибели, упоминались "передозировка" и "остановка сердца", что указывает на возможные обстоятельства трагедии. Настоящие причины гибели знаменитости расследуются полицией.
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Про персону: Хайден Панеттьери
Хайден Пенеттьери - американская актриса и певица. В 11 лет получила премию молодого актёра за роль Шерил Йост в диснеевском "Вспоминая Титанов". Вторая премия ей досталась за роль Клэр Беннет в сериале "Герои". С 2012 по 2016 год она играла роль певицы Джульетты Барнс в телесериале "Нэшвилл", которая принесла ей номинации на премию "Золотой глобус" за лучшую женскую роль второго плана в 2012 и 2013 годах.
С 2009 года Хейден встречалась с боксёром Владимиром Кличко; их помолвка состоялась в 2013 году. В августе 2018 года стало известно, что пара рассталась.
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