"Ушла слишком рано": Кличко сделал официальное заявление о смерти Панеттьери

Вы узнаете:
- Как Владимир Кличко прокомментировал смерть матери своей дочери
- Что бывший боксер пообещал их общей дочери Кайе-Евдокии
Украинский экс-боксер Владимир Кличко впервые отреагировал на внезапную смерть своей бывшей невесты, американской актрисы Хайден Панеттьери. На своей странице в Facebook он опубликовал эмоциональное заявление, выразив глубокую скорбь и шок от случившегося.
По словам спортсмена, трагический уход актрисы стал огромным ударом для всей его семьи. Несмотря на то что их романтические отношения остались в прошлом, Панеттьери всегда занимала особое место в его жизни как мать их общей дочери Кайи.
"Наша семья переживает время глубокого шока и горя. Известие о трагической смерти Хайден глубоко опечалило меня. Она ушла из этого мира слишком рано. Хайден была, хоть уже и не моей партнершей, но важной частью моей жизни и матерью нашей дочери Кайи. Ничто не сотрет время, которое мы провели вместе, или то место, которое она занимала в нашей жизни", - написал Кличко.
Бывший чемпион мира по боксу также отметил невероятный талант Хайден и пообещал хранить светлую память о ней ради их общего ребенка.
"Моей дочери Кайе я всегда буду говорить о ее матери с уважением и сделаю все, чтобы она помнила, каким человеком она была", - добавил спортсмен.
В завершение Кличко выразил соболезнования родителям, друзьям и поклонникам актрисы, а также попросил общественность и прессу уважать приватность семьи в этот сложный период.
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Про персону: Хайден Панеттьери
Хайден Пенеттьери - американская актриса и певица. В 11 лет получила премию молодого актёра за роль Шерил Йост в диснеевском "Вспоминая Титанов". Вторая премия ей досталась за роль Клэр Беннет в сериале "Герои". С 2012 по 2016 год она играла роль певицы Джульетты Барнс в телесериале "Нэшвилл", которая принесла ей номинации на премию "Золотой глобус" за лучшую женскую роль второго плана в 2012 и 2013 годах.
С 2009 года Хейден встречалась с боксёром Владимиром Кличко; их помолвка состоялась в 2013 году. В августе 2018 года стало известно, что пара рассталась.
У бывшей пары есть дочь - Кайя-Евдокия Кличко
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