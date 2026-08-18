"После 50 очень тяжело": Ирма Витовская похудела на 10 кг с помощью врача

Актриса откровенно призналась, что помогло ей измениться.

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Как сейчас выглядит Ирма Витовская / коллаж: Главред, скрин из видео

Вы узнаете:

Как похудела Ирма Витовская

Как стресс повлиял на фигуру актрисы

Украинская актриса Ирма Витовская в интервью Алине Доротюк рассказала о заметном похудении и раскрыла подробности своей трансформации. По словам звезды, процесс перемен не был быстрым и потребовал немалых усилий.

Витовская призналась, что сильно набрала вес в 2022 году из-за стресса, а в интервью 2023 года выглядела, по ее собственным ощущениям, "огромной женщиной". Даже в 2024 году во время презентации проекта "Перепічка" артистка все еще с иронией отшучивалась по поводу набранных килограммов. Однако в том же году она твердо решила взять себя в руки.

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Ирма Витовская - похудение / скрин из видео

Звезда подчеркнула, что женщинам после 50 лет сбрасывать вес особенно трудно, поэтому она проходила этот путь под наблюдением специалиста. В общей сложности за полтора года артистке удалось избавиться от 10 килограммов.

"Я сильно набрала на стрессе, но уже в 2024 году взялась за себя. Девочки, после 50 очень тяжело сбрасываются первые килограммы. Все-таки я обращалась к врачу, конечно. Это долгие процессы, я не так резко похудела. Первые килограммы очень тяжело уходят, очень тяжело, даже с врачом. За год, полтора, наверное, где-то до десяти килограммов", - поделилась Витовская.

Ирма Витовская - интервью / скрин из видео

Актриса добавила, что сложнее всего дается именно начальный этап. Впрочем, контроль порций и упорство со временем дают отличный результат, позволяя постепенно расширять рацион без риска снова набрать вес.

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О персоне: Ирма Витовская Ирма Витовская - украинская актриса кино, театра и озвучки. Заслуженная артистка Украины (2016). Служит в Киевском академическом Молодом театре с 1998 года. Активистка, участница благотворительных сборов на нужды украинских защитников и социально-общественной программы "Дети улицы", член движения "StopБіль". Наиболее известна по ролям в сериале "Леся+Рома" и в фильме "Мої думки тихі".

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