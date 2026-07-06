"Попадание в наш ЖК": как украинские звезды спасались от атаки на Киев

Российский удар в ночь на 6 июля стал одним из самых мощных за все время полномасштабного вторжения.

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Обстрел Киева 6 июля - реакция украинских звезд / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Наталка Денисенко, Артем Никитин

Вы узнаете:

РФ нанесла комбинированный удар по Украине

Что об атаке РФ сообщили украинские звезды

В ночь на 6 июля страна-агрессор Россия нанесла один из самых масштабных ударов по Украине за все время полномасштабной войны. По Киеву и другим городам Украины были выпущены 68 ракет различных типов и 351 ударный беспилотник, сообщают Воздушные силы ВСУ.

Главред расскажет, как на российскую атаку отреагировали украинские звезды.

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Артем Никитин

Известный музыкант и автор песен Артем Никитин поделился ужасающими кадрами пожара в своем жилом комплексе. Во время российской атаки на Киев в соседний дом произошел прилет. К счастью, в этот момент музыкант находился в укрытии, хотя, как признался Никитин, сначала не хотел туда идти.

"Попадание в наш ЖК. У нас все ок, мы были в укрытии", - написал исполнитель.

Артем Никитин - прилет в Киеве / фото: instagram.com, Артем Никитин

Даже после рассвета пожар продолжал распространяться. На верхнем этаже здания он захватывал все новые квартиры.

"Вид из нашего окна. Огонь перешел на другие квартиры", - сообщил Никитин.

Артем Никитин - атака на Киев 6 июня / фото: instagram.com, Артем Никитин

Ольга Сумская

Популярная актриса также сообщила о попадании в жилой комплекс в Киеве. Она опубликовала кадры прилета в своем Instagram и эмоционально отреагировала на происходящее.

"ЖК "Славутич", Киев…", - подписала видео знаменитость, добавив плачущий смайл.

Ольга Сумская - обстрел Киева 6 июля / фото: instagram.com, Ольга Сумская

Леся Никитюк

Известная ведущая Леся Никитюк показала в Instagram кадры спасательной операции, которую пожарные проводили на месте одного из прилетов в Киеве. Звезда не смогла сдержать эмоций от увиденного.

"Киев. Просто жесть", - написала Никитюк.

Леся Никитюк - последствия обстрела Киева / фото: instagram.com, Леся Никитюк

Даша Квиткова

Популярная блогерша Даша Квиткова также отреагировала на страшный обстрел Киева в ночь на 6 июля. Она жестко обратилась к россиянам, которые продолжают терроризировать мирное население украинской столицы и других городов страны.

"Горите в аду за все горе, которое вы приносите нашей земле и нашим людям", - высказалась Квиткова.

Даша Квиткова - реакция на обстрел Киева / фото: instagram.com, Даша Квиткова

Кристина Решетник

Жена популярного украинского телеведущего Григория Решетника не смогла промолчать после жестокого удара по жилому дому в Киеве, который повлек за собой множество жертв. Кристина поделилась фотографией последствий атаки и рассказала, что от удара по Киеву погибло по меньшей мере 12 человек.

"Боже, вы видели это? Страшно просто читать новости. Ну за что это всем нам? Ненавижу. Пусть каждый там почувствует то же самое, что украинцы каждый день", - написала блогерша.

Кристина Решетник про атаку на Киев / фото: instagram.com, Кристина Решетник

Сабина Мусина

Известная украинская бизнесвумен Сабина Мусина поделилась видео, как прячется от обстрела вместе со своими собаками, и показала последствия российского удара - в доме ударной волной вынесло окна подъезда. Она отметила, что уже не имеет сил ждать окончания кошмара, который устраивают российские войска для мирных жителей Украины.

"Я больше не ищу ответа на вопрос: "Когда это закончится?". Я даже этот вопрос уже не задаю. Собираемся со мной в укрытие", - высказалась Сабина.

Сабина Мусина - последствия обстрела Киева 6 июля / фото: instagram.com, Сабина Мусина

Владимир Завадюк

Украинский продюсер Владимир Завадюк поделился утренними кадрами после очередной российской атаки и попытался приободрить своих подписчиков. Он напомнил, что даже самые тяжелые обстоятельства жизни рано или поздно заканчиваются.

"Сирены воют. А с ними менталочка. Но сдаваться нельзя, впереди вся жизнь. Жизнь, в которой гной будет гнить во мраке, а мы будем строить будущее. Хочу увидеть это своими глазами. А вы как?", - написал Завадюк.

Владимир Завадюк про атаку на Киев / фото: instagram.com, Владимир Завадюк

Тина Кароль

Популярная певица Тина Кароль также отреагировала на террористическую атаку РФ по Киеву. В своем Instagram она распространила информацию на английском языке об очередном военном преступлении страны-агрессора - обстреле жилого дома в украинской столице.

"Киев", - кратко написала артистка, добавив эмодзи разбитого сердца.

Тина Кароль - реакция на обстрел Киева / фото: instagram.com, Тина Кароль

Ирина Горовая

Известная украинская продюсер Ирина Горовая не сдержала эмоций после удара РФ по жилым кварталам Киева. Она подчеркнула, что жестокость действий российской армии давно перешла все пределы, и высказала соболезнования семьям погибших в эту страшную ночь.

"Бьют по домам. По детским комнатам. По жизни. Настолько жестоко, что не укладывается в голове. И чем дальше - тем страшнее ночи. Мои соболезнования всем пострадавшим. Убили 11 человек в Киеве, еще 46 пострадали, повреждено 15 домов. Страшная боль", - написала Горовая.

Ирина Горовая - последствия атаки на Украину / фото: instagram.com, Ирина Горовая

Наталка Денисенко

Свои соболезнования пострадавшим от массированной атаки РФ, которая произошла в ночь на 6 июля, высказала и популярная актриса Наталка Денисенко. Она показала, как с сыном Андреем пытается восстановиться после кошмарной ночи.

"Досыпаем после страшной ночи. Зашла в новости и не могу поверить, что мы все переживаем это в реальности... Мои искренние соболезнования всем, кто пострадал, и семьям погибших", - высказалась знаменитость.

Наталка Денисенко после ночной атаки на Киев / фото: instagram.com, Наталка Денисенко

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Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что популярная актриса Наталка Денисенко решила не затягивать со свадьбой и расписаться в самое ближайшее время. В своём Instagram она уже обратилась к подписчикам с просьбой помочь в срочной организации торжества.

Также актриса Инна Белоконь, известная по роли мамы Верки Сердючки, поделилась с подписчиками кадрами с семейного отдыха. На опубликованных в Instagram фотографиях артистка показала своего супруга и любимую внучку.

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О персоне: Ольга Сумская Ольга Сумская - украинская актриса и телеведущая. Заслуженная артистка Украины (1997), Народная артистка Украины (2009). Лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (1996). Также награждена орденом княгини Ольги III степени (2021).

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