Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

"Попадание в наш ЖК": как украинские звезды спасались от атаки на Киев

Кристина Трохимчук
6 июля 2026, 10:38
google news Подпишитесь
на нас в Google
Российский удар в ночь на 6 июля стал одним из самых мощных за все время полномасштабного вторжения.
Обстрел Киева 6 июля - реакция украинских звезд
Обстрел Киева 6 июля - реакция украинских звезд / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Наталка Денисенко, Артем Никитин

Вы узнаете:

  • РФ нанесла комбинированный удар по Украине
  • Что об атаке РФ сообщили украинские звезды

В ночь на 6 июля страна-агрессор Россия нанесла один из самых масштабных ударов по Украине за все время полномасштабной войны. По Киеву и другим городам Украины были выпущены 68 ракет различных типов и 351 ударный беспилотник, сообщают Воздушные силы ВСУ.

Главред расскажет, как на российскую атаку отреагировали украинские звезды.

видео дня

Артем Никитин

Известный музыкант и автор песен Артем Никитин поделился ужасающими кадрами пожара в своем жилом комплексе. Во время российской атаки на Киев в соседний дом произошел прилет. К счастью, в этот момент музыкант находился в укрытии, хотя, как признался Никитин, сначала не хотел туда идти.

"Попадание в наш ЖК. У нас все ок, мы были в укрытии", - написал исполнитель.

Артем Никитин - прилет в Киеве
Артем Никитин - прилет в Киеве / фото: instagram.com, Артем Никитин

Даже после рассвета пожар продолжал распространяться. На верхнем этаже здания он захватывал все новые квартиры.

"Вид из нашего окна. Огонь перешел на другие квартиры", - сообщил Никитин.

Артем Никитин - атака на Киев 6 июня
Артем Никитин - атака на Киев 6 июня / фото: instagram.com, Артем Никитин

Ольга Сумская

Популярная актриса также сообщила о попадании в жилой комплекс в Киеве. Она опубликовала кадры прилета в своем Instagram и эмоционально отреагировала на происходящее.

"ЖК "Славутич", Киев…", - подписала видео знаменитость, добавив плачущий смайл.

Ольга Сумская - обстрел Киева 6 июля
Ольга Сумская - обстрел Киева 6 июля / фото: instagram.com, Ольга Сумская

Леся Никитюк

Известная ведущая Леся Никитюк показала в Instagram кадры спасательной операции, которую пожарные проводили на месте одного из прилетов в Киеве. Звезда не смогла сдержать эмоций от увиденного.

"Киев. Просто жесть", - написала Никитюк.

Леся Никитюк - последствия обстрела Киева
Леся Никитюк - последствия обстрела Киева / фото: instagram.com, Леся Никитюк

Даша Квиткова

Популярная блогерша Даша Квиткова также отреагировала на страшный обстрел Киева в ночь на 6 июля. Она жестко обратилась к россиянам, которые продолжают терроризировать мирное население украинской столицы и других городов страны.

"Горите в аду за все горе, которое вы приносите нашей земле и нашим людям", - высказалась Квиткова.

Даша Квиткова - реакция на обстрел Киева
Даша Квиткова - реакция на обстрел Киева / фото: instagram.com, Даша Квиткова

Кристина Решетник

Жена популярного украинского телеведущего Григория Решетника не смогла промолчать после жестокого удара по жилому дому в Киеве, который повлек за собой множество жертв. Кристина поделилась фотографией последствий атаки и рассказала, что от удара по Киеву погибло по меньшей мере 12 человек.

"Боже, вы видели это? Страшно просто читать новости. Ну за что это всем нам? Ненавижу. Пусть каждый там почувствует то же самое, что украинцы каждый день", - написала блогерша.

Кристина Решетник про атаку на Киев
Кристина Решетник про атаку на Киев / фото: instagram.com, Кристина Решетник

Сабина Мусина

Известная украинская бизнесвумен Сабина Мусина поделилась видео, как прячется от обстрела вместе со своими собаками, и показала последствия российского удара - в доме ударной волной вынесло окна подъезда. Она отметила, что уже не имеет сил ждать окончания кошмара, который устраивают российские войска для мирных жителей Украины.

"Я больше не ищу ответа на вопрос: "Когда это закончится?". Я даже этот вопрос уже не задаю. Собираемся со мной в укрытие", - высказалась Сабина.

Сабина Мусина - последствия обстрела Киева 6 июля
Сабина Мусина - последствия обстрела Киева 6 июля / фото: instagram.com, Сабина Мусина

Владимир Завадюк

Украинский продюсер Владимир Завадюк поделился утренними кадрами после очередной российской атаки и попытался приободрить своих подписчиков. Он напомнил, что даже самые тяжелые обстоятельства жизни рано или поздно заканчиваются.

"Сирены воют. А с ними менталочка. Но сдаваться нельзя, впереди вся жизнь. Жизнь, в которой гной будет гнить во мраке, а мы будем строить будущее. Хочу увидеть это своими глазами. А вы как?", - написал Завадюк.

Владимир Завадюк про атаку на Киев
Владимир Завадюк про атаку на Киев / фото: instagram.com, Владимир Завадюк

Тина Кароль

Популярная певица Тина Кароль также отреагировала на террористическую атаку РФ по Киеву. В своем Instagram она распространила информацию на английском языке об очередном военном преступлении страны-агрессора - обстреле жилого дома в украинской столице.

"Киев", - кратко написала артистка, добавив эмодзи разбитого сердца.

Тина Кароль - реакция на обстрел Киева
Тина Кароль - реакция на обстрел Киева / фото: instagram.com, Тина Кароль

Ирина Горовая

Известная украинская продюсер Ирина Горовая не сдержала эмоций после удара РФ по жилым кварталам Киева. Она подчеркнула, что жестокость действий российской армии давно перешла все пределы, и высказала соболезнования семьям погибших в эту страшную ночь.

"Бьют по домам. По детским комнатам. По жизни. Настолько жестоко, что не укладывается в голове. И чем дальше - тем страшнее ночи. Мои соболезнования всем пострадавшим. Убили 11 человек в Киеве, еще 46 пострадали, повреждено 15 домов. Страшная боль", - написала Горовая.

Ирина Горовая - последствия атаки на Украину
Ирина Горовая - последствия атаки на Украину / фото: instagram.com, Ирина Горовая

Наталка Денисенко

Свои соболезнования пострадавшим от массированной атаки РФ, которая произошла в ночь на 6 июля, высказала и популярная актриса Наталка Денисенко. Она показала, как с сыном Андреем пытается восстановиться после кошмарной ночи.

"Досыпаем после страшной ночи. Зашла в новости и не могу поверить, что мы все переживаем это в реальности... Мои искренние соболезнования всем, кто пострадал, и семьям погибших", - высказалась знаменитость.

Наталка Денисенко после ночной атаки на Киев
Наталка Денисенко после ночной атаки на Киев / фото: instagram.com, Наталка Денисенко

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что популярная актриса Наталка Денисенко решила не затягивать со свадьбой и расписаться в самое ближайшее время. В своём Instagram она уже обратилась к подписчикам с просьбой помочь в срочной организации торжества.

Также актриса Инна Белоконь, известная по роли мамы Верки Сердючки, поделилась с подписчиками кадрами с семейного отдыха. На опубликованных в Instagram фотографиях артистка показала своего супруга и любимую внучку.

Читайте также:

О персоне: Ольга Сумская

Ольга Сумская - украинская актриса и телеведущая. Заслуженная артистка Украины (1997), Народная артистка Украины (2009). Лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (1996). Также награждена орденом княгини Ольги III степени (2021).

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
Ольга Сумская Леся Никитюк Ирина Горовая новости шоу бизнеса Даша Квиткова Наталка Денисенко
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ может повторить массированный удар хоть завтра: Игнат сделал тревожное заявление о ПВО

РФ может повторить массированный удар хоть завтра: Игнат сделал тревожное заявление о ПВО

10:53Война
Проблемы с баллистикой: Зеленский сделал неутешительное заявление после атаки РФ

Проблемы с баллистикой: Зеленский сделал неутешительное заявление после атаки РФ

10:37Украина
В Ярославле прогремели взрывы, на НПЗ вспыхнул масштабный пожар: что известно

В Ярославле прогремели взрывы, на НПЗ вспыхнул масштабный пожар: что известно

09:51Мир
Реклама

Популярное

Ещё
РФ внезапно передислоцировали 5 бортов Ту-95МС: когда ждать новой атаки

РФ внезапно передислоцировали 5 бортов Ту-95МС: когда ждать новой атаки

Китайский гороскоп на сегодня, 6 июля: Быкам - перезагрузка, Обезьянам - амбиции

Китайский гороскоп на сегодня, 6 июля: Быкам - перезагрузка, Обезьянам - амбиции

В Ярославле прогремели взрывы, на НПЗ вспыхнул масштабный пожар: что известно

В Ярославле прогремели взрывы, на НПЗ вспыхнул масштабный пожар: что известно

Куст будет усыпан ягодами: как обрезать смородину в июле

Куст будет усыпан ягодами: как обрезать смородину в июле

Соседи посмеялись, а потом повторили: зачем закапывать сырое яйцо на грядке

Соседи посмеялись, а потом повторили: зачем закапывать сырое яйцо на грядке

Последние новости

12:18

Китайский гороскоп на завтра, 7 июля: Драконам - упорство, Собакам - пауза

12:11

Что добавить в воду для мытья пола, чтобы в доме пахло уютом: секретный ингредиент

11:49

Малина порадует рекордным урожаем: чем поливать кусты в июлеВидео

11:43

Очень вкусный завтрак из кабачка: рецепт оригинальных оладий за 25 минут

11:34

"Олицетворение России": полуживая Волочкова опозорилась на сценеВидео

Кто будет героем, будут решать только украинцы: Вятрович — о Бандере и Украинском национальном пантеонеКто будет героем, будут решать только украинцы: Вятрович — о Бандере и Украинском национальном пантеоне
11:08

Не только "красная смородина": какое еще древнее украинское название имеет ягода

10:53

РФ может повторить массированный удар хоть завтра: Игнат сделал тревожное заявление о ПВО

10:44

Какие люди родились "под счастливой звездой": их удача не знает границ

10:38

"Попадание в наш ЖК": как украинские звезды спасались от атаки на Киев

Реклама
10:37

Проблемы с баллистикой: Зеленский сделал неутешительное заявление после атаки РФФото

10:02

Горькие огурцы не придется выбрасывать: поможет быстрый домашний способ

09:54

Одна ложка корицы в пылесосе творит чудеса: секрет опытных хозяекВидео

09:51

В Ярославле прогремели взрывы, на НПЗ вспыхнул масштабный пожар: что известно

09:34

Один из худших обстрелов: ПВО не сбила ни одной баллистики и "Циркона" - Ваньок

09:20

Гороскоп на завтра, 7 июля: Львам — обман, Девам — прибыль

08:59

В Крыму прогремели взрывы возле аэродрома "Гвардейское": есть многочисленные обесточения

08:53

Запутанный тест по ПДД с регулировщиком: даже опытные водители ошибаютсяВидео

08:03

Под Киевом критическая ситуация после атаки РФ: началась эвакуация жителей

07:45

Россия массированно ударила по Одессе: что известно о разрушениях и раненыхФото

07:39

Россия ударила по трем районам Киевщины: есть погибший и много раненых

Реклама
06:33

Лучшие добрососедские отношения строятся на страхе и силе — Загородниймнение

06:29

РФ массированно ударила по Киеву: есть прилеты по домам, погибшие и много раненых

05:13

Смородина и крыжовник дадут вдвое больше ягод: какая подкормка нужна в июле

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке женщины около авто за 43 с

03:34

Жизнь трёх знаков зодиака выйдет на новый уровень — кому невероятно повезёт

03:03

Секреты советского быта: почему в СССР никогда не выбрасывали кофейную гущу

01:54

В Киеве мощные взрывы: РФ атакует ракетами, Цирконами и летит табун дронов

01:18

Рядом с Землей нашли загадочную суперземлю: ученые заговорили о возможной жизни

00:18

Переговоров о прекращении огня не будет: в FT узнали новый дедлайн Путина

05 июля, воскресенье
23:14

Принц Уильям и Кейт тайно встретились с популярной певицей: что произошло

22:51

Защищая Украину, погиб выпускной редактор ТЕТ и 2+2 Иван Трембовецкий

22:50

Встреча Зеленского с Трампом: СМИ узнали время и место переговоров

22:46

Россиянка украла песню "Одна калина" у Софии Ротару и запела про любовь к РФВидео

22:12

Марина Боржемская показала своего бойфренда

21:48

Что ты делал во время войны станет ответом на то, кем ты будешь после неё - Казаринмнение

21:48

Погиб полицейский, много пострадавших: РФ сбросила бомбы на жилые дома ЗапорожьяФотоВидео

20:44

Зеленский предупредил о подготовке нового массированного удара РФ: что известно

20:38

Жара больше не проблема: как быстро остудить кухню и ванную одним шагомВидео

20:32

Военные, пограничники, а теперь и НАБУ подтвердили отсутствие претензий к польскому поставщику боеприпасов

20:15

"Коварный план": в DeepState раскрыли, зачем РФ просит "перемирие" в Константиновке

Реклама
19:29

Массированные удары БПлА: на объектах Нафтогаза бушуют пожары, есть "прилеты"

19:29

Большинство до сих пор говорит неправильно: как сказать на украинском "ежевика"

18:30

У Трампа раскрыли провал наступления РФ в Украине: детали громкого заявления

18:25

Градус напряжения зашкаливает: как Кремль пытается поссорить Украину и Польшу

17:59

Нужно ли во время грозы выключать технику из розеток: ответ электриков удивит

17:58

Гороскоп Таро на завтра 6 июля: Скорпионам - остерегаться, Девам - смелость

17:47

Чем нельзя закусывать алкоголь: почему сало и огурцы оказались под запретом

17:32

В Польше громкий скандал из-за "тайной" передачи Украине ракет для Patriot

17:00

Неделя больших денег: три знака китайского зодиака сорвут куш с 6 по 12 июля

16:55

Главные именины недели: кто отмечает День ангела с 6 по 12 июля

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Регионы
Новости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ХарьковаНовости ТернополяНовости ПолтавыНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости СумНовости Черкассы
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять