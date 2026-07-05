Актер умер в четверг в Квинсленде, Австралия, в окружении семьи

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Скончался популярный актер / Коллаж Главред, фото TMZ

Кратко:

Что случилось с актером

На кого он похож

Кьелл Нильссон, сыгравший лорда Хумунгуса в фильме "Безумный Макс 2" и похожий на террориста Путина, как две капли воды, скончался.

Крис Карбо, представитель Кьелла, сообщил TMZ, что актер умер в четверг в Квинсленде, Австралия, в окружении семьи после четырехлетней борьбы с почечной недостаточностью.

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Уроженец Швеции Кьелл был тяжелоатлетом олимпийского уровня, что очень пригодилось ему, когда его выбрали на роль ужасающего лорда Хумунгуса в металлической маске в фильме "Безумный Макс 2", известном в Америке как "Безумный Макс: Воин дороги".

Отметим, что актер в некоторых ракурсах очень похож внешне на террориста Путина.

Актер очень похожа на Путина / Фото Facebook/kjell.nilson

В отличие от убийцы Путина актер сделал яркую карьеру и запомнится поклонникам талантом и великолепной игрой.

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О персоне: Кьелл Нильсон Кьелл Нильсон был шведским тяжелоатлетом олимпийского уровня и актером. Его самая известная роль - это роль "Лорда Хумунгуса", лидера банды, бесчинствующей в пустоши, в фильме "Безумный Макс 2" 1981 года.

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