Умер актер-копия Путина: где он играл и чем прославился

Кратко:
- Что случилось с актером
- На кого он похож
Кьелл Нильссон, сыгравший лорда Хумунгуса в фильме "Безумный Макс 2" и похожий на террориста Путина, как две капли воды, скончался.
Крис Карбо, представитель Кьелла, сообщил TMZ, что актер умер в четверг в Квинсленде, Австралия, в окружении семьи после четырехлетней борьбы с почечной недостаточностью.
Уроженец Швеции Кьелл был тяжелоатлетом олимпийского уровня, что очень пригодилось ему, когда его выбрали на роль ужасающего лорда Хумунгуса в металлической маске в фильме "Безумный Макс 2", известном в Америке как "Безумный Макс: Воин дороги".
Отметим, что актер в некоторых ракурсах очень похож внешне на террориста Путина.
В отличие от убийцы Путина актер сделал яркую карьеру и запомнится поклонникам талантом и великолепной игрой.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:
Отметим, как сообщал Главред, звезда популярного когда-то сериала "Бедная Настя", российская актриса Елена Корикова, пропала с радаров.
Ранее также бывший президент США Барак Обама поделился редким кадром своей старшей дочери Малии.
Вас также может заинтересовать:
- Умер актер из "Гарри Поттера" и "Индианы Джонса"
- От него фанател Дональд Трамп: умер исполнитель суперхита прошлого века
- Инсульт и тяжелая болезнь: умерла звезда сериала "Кармелита"
О персоне: Кьелл Нильсон
Кьелл Нильсон был шведским тяжелоатлетом олимпийского уровня и актером. Его самая известная роль - это роль "Лорда Хумунгуса", лидера банды, бесчинствующей в пустоши, в фильме "Безумный Макс 2" 1981 года.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред