Журналистка Рамина выходит замуж: что известно о радостном событии

Рамина Эсхакзай рассказала, как сделал предложение ее бойфренд.

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Рамина Эсхакзай сообщила о помолвке / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Рамина Эсхакзай

Кратко:

Как Рамине сделали предложение

Чем ее покорил жених-военный

Известная украинская блогерша Рамина Эсхакзай сообщила о помолвке.

Об этом стало известно изданию Viva.

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По словам журналистки, предложение руки и сердца она получила почти месяц назад.

"Жизнь сейчас так стремительно мчится, что кажется, будто с момента предложения руки и сердца прошло уже полгода или даже год, хотя на самом деле - всего около месяца. В это непростое время я научилась радоваться каждому мгновению", - говорит она.

Рамина Эсхакзай выходит замуж за военного / Фото Viva

По словам Рамины, предложению она рада, ведь отношения переходят на новый уровень.

"Сначала я немного растерялась, а потом мне стало очень смешно, потому что из-за отёка мы никак не могли надеть на палец кольцо - любимый сделал предложение в жуткую жару. Мы ужинали на берегу океана (были там в совместном отпуске), а потом он предложил прогуляться. Внезапно достал кольцо и спросил, буду ли я с ним всю жизнь. Конечно, я радовалась, но почему-то даже больше за парня - что он решился", - рассказала она.

Рамина Эсхакзай выходит замуж за военного / Фото Viva

Рамина рассказывает, что больше всего ее покорило в будущем муже его история. "Обычный парень из села, которому учителя "пророчили" будущее в тюрьме, пошёл в спорт, потом в армию и прошёл путь от пехотинца до Героя Украины. Это заслуживает огромного уважения", - рассказывает она.

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Ранее Главред рассказывал, что популярный российский блогер Сергей Григорьев-Апполонов, который недавно приезжал на музыкальный фестиваль Лайма Вайкуле в Юрмале и общался со многими украинскими звездами, сделал интересный пост про журналистку Рамину Эсхакзай.

Ранее также американская актриса Хайден Панеттьери планировала поездку в Украину, чтобы встретиться со своей 11-летней дочерью Кайей, однако не успела реализовать эти планы - звезда трагически скончалась в возрасте 36 лет.

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О персоне: Рамина Эсхакзай Рамина Эсхакзай - украинская модель, журналистка, интервьюер, блогерша. Принимала участие в телепроектах "Холостяк-5", "Від селянки до панянки", "Богиня шопінгу", "Караоке на Майдані". Автор YouTube-проекта "RAMINA" (ранее - "Ходят слухи"). Снималась в клипах групп Антитела и певца Виталия Козловского.

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