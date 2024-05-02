"Ем все подряд и блюю": Рамина Эсхакзай рассказала про свою борьбу с булимией

Журналистка заговорила о страхе перед антидепрессантами и усталости от самоистязания.

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Рамина Эсхакзай РПП - Рамина рассказала про булимию / коллаж: Главред, фото: instagram.com/raminalalala

Украинская журналистка и блогерша Рамина Эсхакзай в феврале 2024 года призналась, что страдает от булимии - расстройства пищевого поведения (РПП). С этим нарушением бороться очень сложно - она регулярно работает с психологом и нутрициологом, однако срывы все же происходят с удручающей регулярностью.

Про свое нынешнее состояние Эсхакзай рассказала в своем Telegram-канале. "Скоро будет почти год, как я хочу справиться без антидепрессантов и снова начать жить, а не 3 дня нормально, дальше 2 ем все подряд и блюю, потом снова сначала. Мой максимум за последние полгода, когда я не совершала насилия над своим организмом - это 5 дней. Ровно 5 дней я не мучила себя, потребляя все подряд, чтобы мой мозг отключился на время, пока я потребляю пищу. Я не хочу просыпаться утром. Я не могу спать. Не могу расслабиться. Мое состояние такое: "Остановите этот мир, я хочу выйти на следующей остановке", - пишет журналистка.

Все это привело ее к мысли о том, что собственной силы воли для преодоления РПП ей все же не хватает. Рамина задумалась о приеме антидепрессантов, но ее пугают возможные последствия.

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"Сегодня будет консультация у еще одного психиатра относительно целесообразности приема антидепрессантов. У меня есть советский страх, что с ними я буду овощем, а когда отменю, снова все вернется", - поделилась Рамина Эсхакзай.

Кто такая Рамина Эсхакзай? Рамина Эсхакзай - украинская модель, журналистка, интервьюер, блогерша. Принимала участие в телепроектах "Холостяк-5", "Від селянки до панянки", "Богиня шопінгу", "Караоке на Майдані". Автор YouTube-проекта "RAMINA" (ранее - "Ходят слухи"). Снималась в клипах групп Антитела и певца Виталия Козловского.

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