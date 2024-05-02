Миша Кацурин растрогал фанатов фото c Дорофеевой и детьми

Миша Кацурин показал, как проводил время с нынешней супругой - певицей Надей Дорофеевой и своими двумя детьми от Даши Кацуриной.

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Надя Дорофеева и Миша Кацурин любят проводить время вместе / коллаж: Главред, фото: instagram.com/nadyadorofeeva/

Известный украинский ресторатор и блогер Михаил Кацурин поделился трогательным кадром с супругой ‒ известной певицей Надей Дорофеевой и своими двумя детьми от предыдущего брака с дизайнером Дашей Кацуриной. Снимки мужчина опубликовал в Instagram.

В частности, на первом фото Кацурин и Дорофеева вместе посещают митинг в поддержку пленных украинских воинов. Этот кадр ресторатор подписал "самое важное".

Кроме того, отец двоих детей предстал на фоне стройки, показал закулисье съемок свежего клипа Дорофеевой "А я все плакала", а также поделился снимком из бомбоубежища.

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На последнем кадре ресторатор показал фото с женой и двумя детьми от первого брака (причем все четверо позировали в забавных игрушечных шапках)

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Ранее Надя Дорофеева рассказала, кто в их семье с Мишей Кацуриным больше приносит денег в дом. Также певица похвасталась драгоценностями, которые ей подарил муж.

Кроме того звезда призналась, что увеличивает губы. Она показала бьюти-трюк, который придает ее губам желанный объем без косметологов и пластической хирургии.

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