Надя Дорофеева разоткровенничалась про ссоры с Кацуриным и экстремальный интим

Dorofeeva призналась, летает ли по комнате посуда, когда она выясняет отношения с мужем.

https://stars.glavred.info/nadya-dorofeeva-razotkrovennichalas-pro-ssory-s-kacurinym-i-ekstremalnyy-intim-10560623.html Ссылка скопирована

Dorofeeva новости - Надя Дорофеева рассказала про жизнь с Кацуриным / коллаж: Главред, фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Украинская певица Надя Дорофеева летом отметит первую годовщину свадьбы с ресторатором, блогером и музыкантом Мишей Кацуриным. Пара встречалась чуть больше года и долгое время хранила роман в секрете.

Немногословной относительно своего брака артистка остается и сегодня. Редкий комментарий в порядке исключения Додо дала в интервью для Люкс ФМ.

Так Надя призналась, что громкие выяснения отношений с битой посудой и криками - это не про ее союз с Мишей. Они привыкли говорить про свои проблемы. Впрочем, и эти разговоры не лишены драматизма, отмечает Дорофеева.

видео дня

"У нас ссор не бывает, мы можем общаться, мы не грыземся. Мы общаемся, обычно это так драматично, мы так медленно говорим, какая-то драма может быть. А так, чтобы прям ссориться, то нет. Стаканы не били, это не про нас", - говорит певица.

Также ей задали вопрос о том, каким было самое экстремальное место, где между супругами была интимная близость. "Публичное место. Ну, публичное место… Я не могу сказать. Не балкон, нет, нет. Все, поехали дальше", - засмущалась Надя Дорофеева.

Кто такая Надя Дорофеева? Надя Дорофеева или Dorofeeva - украинская певица, автор песен, актриса. Бывшая участница поп-дуэта "Время и Стекло" (2010-2020); сейчас выступает, как сольный исполнитель. Звездный тренер музыкальных проектов "Голос країни" и "Голос. Діти".

Dorofeeva - последние новости:

Ранее Надя Дорофеева рассказала, кто в их семье с Мишей Кацуриным больше приносит денег в дом. Также певица похвасталась драгоценностями, которые ей подарил муж.

Кроме того звезда призналась, что увеличивает губы. Она показала бьюти-трюк, который придает ее губам желанный объем без косметологов и пластической хирургии.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред