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Надя Дорофеева разоткровенничалась про ссоры с Кацуриным и экстремальный интим

Анна Подгорная
25 апреля 2024, 23:02
Dorofeeva призналась, летает ли по комнате посуда, когда она выясняет отношения с мужем.
Надя Дорофеева, Миша Кацурин
Dorofeeva новости - Надя Дорофеева рассказала про жизнь с Кацуриным / коллаж: Главред, фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Украинская певица Надя Дорофеева летом отметит первую годовщину свадьбы с ресторатором, блогером и музыкантом Мишей Кацуриным. Пара встречалась чуть больше года и долгое время хранила роман в секрете.

Немногословной относительно своего брака артистка остается и сегодня. Редкий комментарий в порядке исключения Додо дала в интервью для Люкс ФМ.

Так Надя призналась, что громкие выяснения отношений с битой посудой и криками - это не про ее союз с Мишей. Они привыкли говорить про свои проблемы. Впрочем, и эти разговоры не лишены драматизма, отмечает Дорофеева.

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"У нас ссор не бывает, мы можем общаться, мы не грыземся. Мы общаемся, обычно это так драматично, мы так медленно говорим, какая-то драма может быть. А так, чтобы прям ссориться, то нет. Стаканы не били, это не про нас", - говорит певица.

Также ей задали вопрос о том, каким было самое экстремальное место, где между супругами была интимная близость. "Публичное место. Ну, публичное место… Я не могу сказать. Не балкон, нет, нет. Все, поехали дальше", - засмущалась Надя Дорофеева.

Кто такая Надя Дорофеева?

Надя Дорофеева или Dorofeeva - украинская певица, автор песен, актриса. Бывшая участница поп-дуэта "Время и Стекло" (2010-2020); сейчас выступает, как сольный исполнитель. Звездный тренер музыкальных проектов "Голос країни" и "Голос. Діти".

Dorofeeva - последние новости:

Ранее Надя Дорофеева рассказала, кто в их семье с Мишей Кацуриным больше приносит денег в дом. Также певица похвасталась драгоценностями, которые ей подарил муж.

Кроме того звезда призналась, что увеличивает губы. Она показала бьюти-трюк, который придает ее губам желанный объем без косметологов и пластической хирургии.

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