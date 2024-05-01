Не видели даже самые преданные фанаты: Дима Monatik показал редкие школьные фото

Выпускной Монатик провел "на стиле" в лучших традициях нулевых.

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Дмитрий Монатик новости - как Monatik выглядел в школе / коллаж: Главред, фото: instagram.com/monatik_official

Украинский певец, участник популярных шоу и музыкальный продюсер Дмитрий Монатик за 15 лет на сцене создал себе определенный образ - своеобразный бренд, по которому его безошибочно узнают поклонники. Однако каким был артист в юности, на заре его карьеры, знает крайне ограниченный круг лиц.

Раскрыть карты решил сам Монатик. В своем блоге в Instagram он поделился снимками, которым чуть больше 20 лет.

На фото артиста узнать очень сложно. Юный Дмитрий уже тогда всерьез увлекался брейк-дансом, и даже в день своего выпускного вечера в школе выглядел в соответствии с его хобби.

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На торжественное мероприятие Монатик, конечно, надел костюм, но и тут не обошлось без оригинальных сочетаний - черные пиджак и брюки, черная рубашка и ярко-красный галстук. Дополнила образ будущая звезда задорными афрокосичками. Фотографии, вероятно, сделаны в Луцке в 2003 году, когда артист закончил среднюю школу.

Дмитрий Монатик новости - как Monatik выглядел в школе / коллаж: Главред, фото: instagram.com/monatik_official

Кто такой MONATIK Дмитрий Монатик, сценический псевдоним MONATIK – украинский певец, танцор, автор песен, саундпродюсер, композитор, участник шоу "X-Фактор", "Танцуют все!" и "Звездный ринг", судья танцевального шоу "Танцы со звездами" и тренер вокальных шоу "Голос. Дети и Голос страны на телеканале 1+1. Заслуженный артист Украины.

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