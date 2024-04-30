Цимбалару впервые высказалась о причинах разрыва с мужем после 10 лет вместе

Анастасия Цимбалару и Григорий Бакланов были парой на протяжении 10 лет, 2.5 из которых они состояли в браке. Актеры казались идеальной парой, однако в начале марта, к огромному удивлению поклонников, объявили о расставании.
Тогда пара решила, что причину развода лучше не разглашать. Недавно Цимбалару в интервью для шоу "Ранок у великому місті" призналась, как сложилось ее общение с Баклановым после разрыва.
Актриса отметила, что они остались в хороших отношениях и поддерживают связь. "Мы общаемся, мы в хороших отношениях", - рассказала Цимбалару.
Что же касается причин ее расставания с мужем, артистка все еще не готова их озвучивать. "Есть проблемы гораздо более важные, более острые, чем очередной развод какой-то звездной пары", - отметила Анастасия Цимбалару.
Кто такая Анастасия Цимбалару?
Анастасия Цимбалару - украинская актриса кино и театра. Известна ролями в сериалах "Жіночий лікар.Нове життя" и "Папік". Во время полномасштабной войны в Украине проводит актерские аукционы, стала идейными вдохновителем гражданской благотворительной платформы ActLots, которая собирает средства на нужды ВСУ.
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