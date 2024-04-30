Цимбалару впервые высказалась о причинах разрыва с мужем после 10 лет вместе

2.5 года назад Бакланов и Цимбалару связали себя узами брака.

https://stars.glavred.info/cimbalaru-vpervye-vyskazalas-o-prichinah-razryva-s-muzhem-posle-10-let-vmeste-10561703.html Ссылка скопирована

Цимбалару и Бакланов развод - Анастасия Цимбалару заговорила про расставание / коллаж: Главред, фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru

Анастасия Цимбалару и Григорий Бакланов были парой на протяжении 10 лет, 2.5 из которых они состояли в браке. Актеры казались идеальной парой, однако в начале марта, к огромному удивлению поклонников, объявили о расставании.

Тогда пара решила, что причину развода лучше не разглашать. Недавно Цимбалару в интервью для шоу "Ранок у великому місті" призналась, как сложилось ее общение с Баклановым после разрыва.

Актриса отметила, что они остались в хороших отношениях и поддерживают связь. "Мы общаемся, мы в хороших отношениях", - рассказала Цимбалару.

видео дня

Что же касается причин ее расставания с мужем, артистка все еще не готова их озвучивать. "Есть проблемы гораздо более важные, более острые, чем очередной развод какой-то звездной пары", - отметила Анастасия Цимбалару.

Кто такая Анастасия Цимбалару? Анастасия Цимбалару - украинская актриса кино и театра. Известна ролями в сериалах "Жіночий лікар.Нове життя" и "Папік". Во время полномасштабной войны в Украине проводит актерские аукционы, стала идейными вдохновителем гражданской благотворительной платформы ActLots, которая собирает средства на нужды ВСУ.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее стало известно, что шоумен-воин Даниэль Салем встретил свою любовь с первого взгляда. Он рассказал, как встретил свою подругу и показал первое видео с ней.

Также украинский режиссер и воин ВСУ Олег Сенцов растрогал друзей фото с передовой. С широкой улыбкой он показал себя на одном из самых сложных направлений на фронте.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред