УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

"Держим Часик": Сенцов растрогал друзей фото с передовой

Яна Ставская
29 апреля 2024, 18:16
Режиссер на передовой с первых дней полномасштабного вторжения РФ и уже успел получить две контузии.
'Держим Часик': Сенцов растрогал друзей фото с передовой
Сенцов в Часовом Яру - фото / Коллаж Главреда. Фото: Фейсбук Олега Сенцова

Украинский режиссер Олег Сенцов, который служит в рядах ВСУ с начала полномасштабного вторжения РФ, растрогал фотографией из Часового Яра.

Режиссер был максимально лаконичным и подписал фото себя на фоне разбитой российской артиллерией городской многоэтажки: "Держим Часик" (Часов Яр, - Главред).

На фото он, улыбаясь, демонстрировал местные разрушенные пейзажи, в которые город превратили войска врага.

видео дня

Таким образом, режиссер подтвердил, что воюет на Бахмутском направлении и что Часов Яр под контролем украинских защитников.

Друзья и знакомые Сенцова поблагодарили его за службу, некоторые высказывали пожелание как можно быстрее встретиться с Сенцовым, другие - советовали быть режиссеру осторожным.

'Держим Часик': Сенцов растрогал друзей фото с передовой
"Держим Часик", - подписал Сенцов свое фото / Фото: Фейсбук Олега Сенцова

Сенцов воюет в рядах ВСУ с первых дней полномасштабного вторжения России в Украину. 8 июля 2023 года, во время контрнаступления, режиссер получил первую контузию. И вторую - во время боев за Запорожскую область.

Кто такой Олег Сенцов?

Олег Сенцов - украинский кинорежиссер, сценарист и писатель, общественный активист. Лауреат Премии Сахарова за свободу мысли Европарламента (2018) и Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (2016).

Младший лейтенант ВСУ, командир штурмовой роты 47 ОМбр, позывной "Грунт", пишет Википедия.

Часов Яр - какая ситуация на фронте 29 апреля

Российские оккупанты продолжают постоянные атаки на позиции Сил обороны Украины в районе города Часов Яр Донецкой области. В то же время украинские военные мужественно продолжают оборону на этом направлении боевых действий.

В случае захвата Часового Яра враг получит возможность действовать с господствующей высоты.

В то же время, по расчетам западных аналитиков, в ближайшие месяцы украинские военные смогут стабилизировать ситуацию на линии фронта. В конце 2024 года или в начале 2025-го украинские защитники восстановят силы для контрнаступательных операций, считают в Институте изучения войны.

Как уже писал Главред - российская армия в основном полагается на "мясо" и мобилизацию населения. Именно это "мясо" Кремль попытается вовсю использовать во время летней наступательной кампании.

Вас также могут заинтересовать новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Часов Яр Олег Сенцов война России и Украины
Реклама

Главное за день

В Харькове серия взрывов: россияне атакуют город КАБами, есть раненные

В Харькове серия взрывов: россияне атакуют город КАБами, есть раненные

18:27 Украина
РФ нацелилась на город-миллионник: десятки тысяч солдат готовят на штурм – Bild

РФ нацелилась на город-миллионник: десятки тысяч солдат готовят на штурм – Bild

18:20 Украина
РФ даже не сможет обнаружить F-16: как будут защищать западные истребители в Украине

РФ даже не сможет обнаружить F-16: как будут защищать западные истребители в Украине

17:58 Украина
Все главные новости

Популярное

Максим Галкин выдворил путиниста Киркорова из дома Пугачевой 8302

Максим Галкин выдворил путиниста Киркорова из дома Пугачевой

Погода на Пасху удивит всех: синоптик дал ошеломительный прогноз для Украины 5298

Погода на Пасху удивит всех: синоптик дал ошеломительный прогноз для Украины

Под угрозой 5 областей: генерал ВСУ назвал новую цель Путина на Востоке 4458

Под угрозой 5 областей: генерал ВСУ назвал новую цель Путина на Востоке

РФ не собирается заканчивать войну в Украине: Песков признался, на что надеется Путин 3969

РФ не собирается заканчивать войну в Украине: Песков признался, на что надеется Путин

Последние новости

18:27

В Харькове серия взрывов: россияне атакуют город КАБами, есть раненные

18:20

РФ нацелилась на город-миллионник: десятки тысяч солдат готовят на штурм – Bild

18:16

"Держим Часик": Сенцов растрогал друзей фото с передовой

18:15

Принц Гарри возвращается в Великобританию - детали

18:08

"Я делаю все правильно": Дмитрий Коляденко признался, готов ли пойти на фронт

Что меняется с 1 мая и далее: перерасчет пенсий, закон о мобилизации и цены на продуктыЧто меняется с 1 мая и далее: перерасчет пенсий, закон о мобилизации и цены на продукты
17:58

РФ даже не сможет обнаружить F-16: как будут защищать западные истребители в Украине

17:12

Угроза захвата крупного города: в ВСУ назвали направление нового удара РФ

17:03

Налоговая может получить доступ ко всем транзакциям украинцев - нардеп

17:01

"Позитива нет": Зеленский сказал, без чего не стабилизируется ситуация на фронте

Реклама
16:14

На тебе хочу жениться: Киркоров снова полез к Стоцкой

16:14

Угроза масштабного прорыва с севера: в ГПСУ раскрыли планы оккупантов РФ

16:13

Для чего на самом деле нужны отверстия в колпачках от ручек: неожиданная причина

16:11

Обьявила официально: Алина Гросу рассказала о втором замужестве

16:09

Не жду, что Украину удастся принять в НАТО в июле - Йенс СтолтенбергФото

16:03

Украина остановила соблюдение Конвенции по правам человека: какие ограничения

15:36

Даже с отсрочкой: по новому закону обязательно пошлют на ВВК - Полтавский ТЦК

15:28

Генсек НАТО прибыл в Киев: главные заявления Столтенберга и ЗеленскогоФото

15:12

ВСУ пойдут в новое контрнаступление: в Сухопутных войсках спрогнозировали сроки

15:10

В Telegram объяснили, почему блокировали чат-боты ГУР и СБУ - Reuters

14:59

"Звучу еще привлекательнее": alyona alyona ответила на слухи про потерю голоса

Реклама
14:48

"План Путина провалился": Блинкен выдал важное заявление о войне в УкраинеВидео

14:39

Максим Галкин выдворил путиниста Киркорова из дома Пугачевой

14:30

Как убрать ржавчину с автомобиля: средства, которые удалят "рыжики" за считанные секунды

14:03

Поляки полностью разблокировали границу с Украиной: фуры с зерном не будут пускать

14:02

Украинка стала победительницей Miss Eco International-2024 - детали

14:01

Что происходит с Чарльзом III - официальное заявление Букингемского дворца

13:40

Уже не потяну: путинист Басков признался в интимных проблемах

13:03

Польша может закрыть небо над западом Украины: в ВСУ раскрыли, что для этого нужно

13:00

Сколько придется платить за газ с 1 мая: в "Нафтогазе" предупредили украинцев

12:45

Украину накроет холодрыга: синоптик назвал дату нового похолодания

12:42

Черные джинсы не будут "линять": женщина поделилась гениальным способом стирки

12:35

Как понять, что нужно менять тормоза: советы, без которых не обойтись водителям

12:03

Мило и по-домашнему: Галкин засветил Пугачеву в халатике сразу после душа

12:00

Запрет Telegram в Украине. Повторит ли мессенджер судьбу ВКонтакте

11:50

Остров Нестрига под контролем ВСУ: когда армия Украины освободит Херсонщину

11:48

"Отъехала кукухой": молодуха престарелого Петросяна вызверилась на фанатов

11:35

В Украине с 1 мая серьезно поменяют ПДД: что станет иначе

11:35

Спасательного круга в $61 млрд мало: сколько Киеву нужно денег для ведения войны

11:20

Церковный праздник 30 апреля: что нельзя делать в Страстной вторник

11:14

Как отбелить одеяла и подушки без стирки: желтые пятна исчезнут на глазах

Реклама
11:01

"Ходила с дыркой на подошве": Тина Кароль рассказала, как начинала карьеру

10:48

Китайский гороскоп на завтра 30 апреля: Змеям - стресс, Собакам - судьбоносный момент

10:22

Гороскоп Таро на май 2024: Овнам - новое дело, Тельцам - успех, Близнецам - прибыльВидео

10:12

Угроза для Харькова: в ISW раскрыли, как РФ хочет растянуть силы ВСУ перед наступлением

10:12

Умер легендарный футболист и экс-тренер сборной Украины

09:59

"В ее голове ненависть": путинист Киркоров высказался о Пугачевой и налетел на Галкина

09:58

Как правильно провести Чистый четверг 2024: что можно и категорически нельзя делать

09:30

Выезд мужчин за границу в мае: кто имеет право и по какому закону

09:03

Будущие компенсации Украине: две глобальные тенденциимнение

08:44

Погода на Пасху удивит всех: синоптик дал ошеломительный прогноз для Украины

^
Пасха 2024
Пасха 2024 в Украине: даты для православных и католиковПочему Украина перешла на новый календарь, но Пасха - в мае: как определяется датаПасха 2024: что можно и нельзя класть в пасхальную корзинуКакой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 годЧто должно быть на столе на Пасху: список блюд и традиции
Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Лайфхаки
Комнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять