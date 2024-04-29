'Держим Часик': Сенцов растрогал друзей фото с передовой

Режиссер на передовой с первых дней полномасштабного вторжения РФ и уже успел получить две контузии.

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Сенцов в Часовом Яру - фото / Коллаж Главреда. Фото: Фейсбук Олега Сенцова

Украинский режиссер Олег Сенцов, который служит в рядах ВСУ с начала полномасштабного вторжения РФ, растрогал фотографией из Часового Яра.

Режиссер был максимально лаконичным и подписал фото себя на фоне разбитой российской артиллерией городской многоэтажки: "Держим Часик" (Часов Яр, - Главред).

На фото он, улыбаясь, демонстрировал местные разрушенные пейзажи, в которые город превратили войска врага.

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Таким образом, режиссер подтвердил, что воюет на Бахмутском направлении и что Часов Яр под контролем украинских защитников.

Друзья и знакомые Сенцова поблагодарили его за службу, некоторые высказывали пожелание как можно быстрее встретиться с Сенцовым, другие - советовали быть режиссеру осторожным.

"Держим Часик", - подписал Сенцов свое фото / Фото: Фейсбук Олега Сенцова

Сенцов воюет в рядах ВСУ с первых дней полномасштабного вторжения России в Украину. 8 июля 2023 года, во время контрнаступления, режиссер получил первую контузию. И вторую - во время боев за Запорожскую область.

Кто такой Олег Сенцов? Олег Сенцов - украинский кинорежиссер, сценарист и писатель, общественный активист. Лауреат Премии Сахарова за свободу мысли Европарламента (2018) и Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (2016). Младший лейтенант ВСУ, командир штурмовой роты 47 ОМбр, позывной "Грунт", пишет Википедия.

Часов Яр - какая ситуация на фронте 29 апреля

Российские оккупанты продолжают постоянные атаки на позиции Сил обороны Украины в районе города Часов Яр Донецкой области. В то же время украинские военные мужественно продолжают оборону на этом направлении боевых действий.

В случае захвата Часового Яра враг получит возможность действовать с господствующей высоты.

В то же время, по расчетам западных аналитиков, в ближайшие месяцы украинские военные смогут стабилизировать ситуацию на линии фронта. В конце 2024 года или в начале 2025-го украинские защитники восстановят силы для контрнаступательных операций, считают в Институте изучения войны.

Как уже писал Главред - российская армия в основном полагается на "мясо" и мобилизацию населения. Именно это "мясо" Кремль попытается вовсю использовать во время летней наступательной кампании.

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