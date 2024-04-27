"Московская сторожевая": путинистка Снежана Егорова истерически рыдая набросилась на свою дочь

Бывшая украинская телеведущая Снежана Егорова ведет себя странно и неадекватно.

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Снежана Егорова пробила очередное дно / Коллаж Главред, фото скриншот, Instagram

Сумасшедшая путинистка и бывшая украинка Снежана Егорова, которая в войне России против Украины встала на сторону врага и выехала в Турцию, записывает в социальной сети TikTok пропагандистские ролики.

Выглядит она при этом не совсем психически здоровой. Так, а одном из таких роликов, она откровенно опускает свою старшую дочь Стасю Ровинскую, которая прекратила общение со своей блаженной матерью, как раз из-за ее предательской позиции.

"У меня в семье тоже есть некоторая особенность, которая называется "Моя старшая дочь". У нее случилась беда, то есть у нее там в мозгу все перемешалось. Она там меня осудила за мою позицию, за то, что я не кричу: "Боже, орки!" Просто она жизнь не знает, правды боится и вообще слишком долго рожала одного за другим троих детей", – говорит Егорова про свою дочь и внуков.

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Кто такая Снежана Егорова Снежана Егорова - бывшая украинская телеведущая. Родилась в Новой Каховке. После аннексии Крыма Россией и начала войны на востоке Украины неоднократно заявляла о том, что поддерживает политику президента РФ Владимира Путина. Как пишет Википедия, 19 октября 2022 года, на фоне вторжения России на Украину, Снежана Егорова включена в санкционный список Украины лиц "которые публично призывают к агрессивной войне, оправдывают и признают законной вооруженную агрессию РФ против Украины.

Егорова бесится из-за того, что ее дочь зовут на разные интервью и делают ей комплименты. "Мне больше всего нравится, что все украиноязычные украинцы, которые меня ненавидят просто за то, что я говорю правду, они прибегают туда и говорят: "О, какая вы чудесная, волшебная. И какая ужасная, страшная, конченая мать у вас". Мне просто интересно, а как у конченой, страшной, ужасной матери может такая чудесная дочь быть? К психически больным бесполезно апеллировать", - выдает путинистка.

Егорова также обсуждает интервью дочери, которая переживает за родственников, находящихся в российской оккупации сейчас. Егорова строит гримасы и театрально плачет, высмеивая и свою дочь, и своих родственников.

Комментаторы не смогли остаться в стороне от этого бреда.

У Снежаны Егоровой случился припадок / Скриншот TikTok

У Снежаны Егоровой случился припадок / Скриншот TikTok

У Снежаны Егоровой случился припадок / Скриншот TikTok

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