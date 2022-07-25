Главная роль и кино об Украине: дочь путинистки Егоровой добилась успеха в США

Стася_Ровинская / Instagram

Дочь запроданки Снежаны Егоровой Стася Ровинская добилась определенных успехов в США, куда она уехала после начала военного нападения россии на Украину.

На своей странице в Instagram она поделилась новостью о том, что ее пригласили сниматься в кино об Украине. "Вчера была моя первая работа в американском кино, главная роль, кино об Украине и еще с однокурсницей жизнь непредсказуема. Пожелайте двум мечтателям удачи", - написала она.

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Известно, что картина будет короткометражной, а называться будет – Slava My Freedom.

Комментаторы активно пожелали удачи начинающей звезде.

Напомним, ранее стало известно о том, что актриса Стася Ровинская, недавно объявившая о переезде семьи в США, нашла работу в Нью-Йорке.

Как рассказала Стася в своем Instagram, девушка устроилась помощницей продюсера.