Дочь путинистки Егоровой рассказала новости о своей жизни

Стася Ровинская выступила против своей матери Снежнаны Егоровой/ Instagram

Дочь телеведущей, которая поддерживает путина в жестокой войне против Украины Снежаны Егоровой, актриса Стася Ровинская, недавно объявившая о переезде семьи в США, нашла работу в Нью-Йорке.

Как рассказала Стася в своем Instagram, который цитирует Таблоид, девушка устроилась помощницей продюсера.

По словам Ровинской, ей как актрисе предлагали даже принять участие в постановке. Но из-за отсутствия няни она не может себе позволить репетиции до ночи.

Отметим, что ее мать, скандалистка и фанатка путина Снежана Егорова продолжает разводить склоки и поливать свою дочь, украинскую ведущую Стасю Ровинскую, грязью за то что та имеет другие взгляды на политическую ситуацию в Украине.

Напомним, ранее Егорова обиделась на дочь за интервью, в котором Ровинская рассказала про общение с матерью во время бомбежек, ее пророссийскую (вероятно проплачиваемую) деятельность и непростые отношения с алкоголем.