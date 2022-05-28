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"А я предупреждала вас о войне": дочь Егоровой рассказала о скандальной переписке с мамой

28 мая 2022, 19:28

По словам Стаси, Снежана Егорова много играла на публику.

Стася Ровнская и Снежана Егорова
Стася Ровнская и Снежана Егорова / instagram.com/sia_rovinska

Старшая дочь Снежаны Егоровой, бившая ведущая программы Твой День Стася Ровинская призналась, что у нее никогда не было теплых отношений со знаменитой мамой.

По словам Стаси, Снежана Егорова много играла на публику, а дома было все по-другому. Их отношения испортились еще задолго до начала войны.

В последнем своем интервью Алине Доротюк ведущая призналась, когда увидела посты Егоровой о Буче и о том, что все трупы украинцев – фейк, она не выдержала.

"Мне хотелось услышать, что она себе думает. Я просто кричала, она делала вид, что не понимает, что происходит. "А чего ты кричишь? Ты жива, с тобой все хорошо? Ну и все". У меня было опустошение. Но после этого у меня нет никаких иллюзий по этому поводу", - прокомментировала Стася.

Ровинская допустила, что ее матери за все эти пророссийские высказывания могут платить.

"Когда она начала высказываться по поводу войны и поддерживать политику Путина и говорить, что в Украине фашисты, нацисты. Я знаю этого человека, да, она неадекватная, но она никогда не была настолько… Или ей деньги платят за это, или… Ну что с ней случилось. Мне это сложно объяснить. Человек столько времени прожил в Украине, он просто лжет. Когда человек откровенно лжет, я знаю, что он так никогда не думал, а тут вдруг начал и лжет публично. И ты понимаешь, что это твоя мама, какая бы она там ни была. Была какая-то надежда, что я ей позвоню и она как-то придет в себя", - поделилась Ровинская.

Стася вспомнила, что когда российские войска вторглись полномасштабно на территорию Украины, она написала маме.

Тогда Ровинская с маленькими детьми находилась в бомбоубежище. И ответ матери ее шокировал:

"Я ей писала, когда все началось. Мы были в подвале и мой сын плакал, спал на полу. Я ей послала видео, говорю: "Мы сейчас сидим в подвале, что ты говоришь, что по военным объектам стреляют. Здесь повсюду стреляют". Тогда она ответила что-то такое, типа: "Я всех предупреждала, что будет война, вы мне не поверили. Что теперь, сидите". Это она своим родственникам такое ответила", – поделилась Стася.

Ровинская добавила, что для нее стало очевидно то, что Егорова готова делать что угодно, чтобы о ней говорили.

"Вообще неважно, что там будет с семьей. У нее мания величия какая-то", — добавила ведущая.

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Егорова поддержала Путина

Актриса в соцсетях публично заявила о поддержке Путина. Она отметила, что не считает политика-оккупанта виновным в том, что происходит на ее родине.

Поклонники и коллеги были шокированы признанием телеведущей, что привело к громкому скандалу.

Напомним, дочь Снежаны Егоровой, телеведущая Стася Ровинская прокомментировала тяжелые отношения с мамой.

Ранее скандально известная киевская преподавательница киевского университета имени Драгоманова Евгения Бильченко заявила о готовности "умереть за русский мир". Об этом она заявила во время хвастовства своей свадьбой в Санкт-Петербурге.

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