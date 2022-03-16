"Отписывайтесь": Снежана Егорова жестко оконфузилась из-за публичной любви к Путину

Снежана Егорова / facebook.com/snezhana.egorova.9

Скандальная телеведущая Снежана Егорова опровергла заявление, что якобы просила прощения у украинцев.

Она заявила, что не каялась за поддержку Путина. В своем Instagram Егорова написала, что ее аккаунт в Telegram взломали.

В новом сообщении женщина призывает своих поклонников отписываться от ее Telegram.

Кроме того, страницу Егоровой в Instagram тоже заблокировали.

"Я не привыкла извиняться, но сегодня хочу это сделать! Простите за то, что я поддержала агрессию! Простите за то, что была слепой и глухой! Простите за то, что была пособницей убийств, хаоса и паники! Я стою на коленях перед всем украинским народом!" - говорилось в том самом Telegram-сообщении, которое ко всему прочему закрепили в шапке блога.

Егорова поддержала Путина

Актриса в соцсетях публично заявила о поддержке Путина. Она отметила, что не считает политика-оккупанта виновным в том, что происходит на ее родине.

Поклонники и коллеги были шокированы признанием телеведущей, что привело к громкому скандалу.

Напомним, дочь Снежаны Егоровой, телеведущая Стася Ровинская прокомментировала тяжелые отношения с мамой.

Ранее скандально известная киевская преподавательница киевского университета имени Драгоманова Евгения Бильченко заявила о готовности "умереть за русский мир". Об этом она заявила во время хвастовства своей свадьбой в Санкт-Петербурге.

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