Пропагандистка Егорова обиделась на высказывания дочери и назвала ее "Павликом Морозовым"

Ровинская не разделяет политические взгляды матери, за что та постоянно втягивает ее в скандалы.
Скандалистка и фанатка путина Снежана Егорова продолжает разводить склоки и поливать свою дочь, украинскую ведущую Стасю Ровинскую, грязью за то что та имеет другие взгляды на политическую ситуацию в Украине.
Егорова обиделась на дочь за интервью, в котором Ровинская рассказала про общение с матерью во время бомбежек, ее пророссийскую (вероятно проплачиваемую) деятельность и непростые отношения с алкоголем.
Пропагандистка предложила СМИ называть Стасю Павликом Морозовым - идеалистом, который во благо коммунизма донес на собственного отца.
Себя же Егорова очень скромно величает боярыней. "Предлагаю писать так: дочь боярыни Морозовой - Павлик Морозов рассказала как мать вывозила зерно из страны "всегда восходящего солнца" и варила на завтрак яйца своих бывших мужей!!!" - написала она в своем Telegram-канале.
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