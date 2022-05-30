Сын предательницы Повалий сделал неожиданное заявление о патриотизме

Сын Повалий переосмыслил понятие патриотизма. Фото Instagram.

Сын пропутинской певицы Таисии Повалий сделал откровенное признание об ощущении патриотизма в своей жизни. По словам Дениса Повалий, ранее слово "патриот" у него вызвало ассоциацию только с моделью авто Jeep, пишет Обозреватель.

Однако после начала полномасштабной войны и вынужденного переезда из Киева музыкант начал по-другому воспринимать любовь к родине. Денис Повалий опубликовал видео и фото из столицы Украины, где раньше жил и работал, поделившись глубокими размышлениями. По словам автора, раньше он не испытывал сильной любви к Украине, а позиционировал себя как "странствующего музыканта".

"Слово "патриот" всегда было для меня скорее моделью Jeep. Чувствовал себя скорее странствующим музыкой, чем человеком, желающим навсегда остаться в городе, где родили", – начал он.

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Однако после переезда в Испанию и начала полномасштабных боевых действий в Украине, мнение сына украинской певицы коренным образом изменилось. Сейчас он впервые почувствовал грусть за родными улочками Киева.

"Но сегодня я действительно скучаю по дому. Ведь там родился Шмакадука (внук Таисии Повалий Демьян – ред.). Где-то раз в неделю Демьянко спрашивает у нас: "А когда мы поедем на Франко", – говорится в сообщении.

Напомним, певица Таисия Повалий, которая с начала полномасштабного вторжения России в Украину молчит, 9 мая развлекала россиян. На концерте, который транслировал пропагандисткий телеканал "Россия 1", она пела песню "Песня про рушник". Пела она ее на украинском.